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§ NG.kz
"Плюют на подписчиков" - экс-депутат предложила заблокировать звезд Instagram
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане предложили блокировать аккаунты Instagram-звезд из-за недобросовестной рекламы. Такую идею высказала депутат Мажилиса Парламента V созыва Казахстана, председатель правления "Национальной лиги потребителей Казахстана" Светлана Романовская.
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* Тот самый
"Плюют на подписчиков" - экс-депутат предложила заблокировать звезд Instagram
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.02.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже Тенгри нужно бы заблокировать за такое

В общем,

или вот так

[Исправлено: Тот самый, 26.02.2020 - 12:17]
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§ aodhan
"Плюют на подписчиков" - экс-депутат предложила заблокировать звезд Instagram
aodhan


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Даже Тенгри нужно бы заблокировать за такое

Вот тут действительно нужно начинать и с официального СМИ. Вопрос только в том, как идентифицировать рекламу, на сколько она не является разводом или пирамидой.
С другой стороны есть закон "о рекламе", и там есть пункт про недостоверную рекламу. В рамках которого интернет издания не должны размещать такую рекламу.
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* Матвей Запупыркин
Re: "Плюют на подписчиков" - экс-депутат предложила...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 26.02.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Она говорит, что многие актеры, певцы, вайнеры, имея свыше миллиона подписчиков, не проверяют рекламу, которую публикуют в своем аккаунте. В итоге рекламируемыми оказываются синтетические наркотики или финансовые пирамиды.

:lol: :lol: :lol: так заблокируйте эти приложения...никто ничего не потеряет ;-)
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* Тот самый
Re: "Плюют на подписчиков" - экс-депутат предложила...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.02.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я думаю, что нужно обратиться в Парламент по поводу того, чтобы как-то легализовать всю рекламу, которая идет через социальные сети, через людей, которые берут деньги

Цитата:
aodhan: Вопрос только в том, как идентифицировать рекламу, на сколько она не является разводом или пирамидой.


Можно признать их видео офертой, т.е. если что-то обещают в видео, то пусть в дальнейшем их можно будет привлечь к ответственности через суд за их обещания. Тогда может и станут избирательнее и перестанут рекламировать всякую дичь.
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* Тот самый
Re: "Плюют на подписчиков" - экс-депутат предложила...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.02.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
так заблокируйте эти приложения


Так не только ж в приложениях. Половину казнета надо блокировать
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