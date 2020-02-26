Цитата: Я думаю, что нужно обратиться в Парламент по поводу того, чтобы как-то легализовать всю рекламу, которая идет через социальные сети, через людей, которые берут деньги

Цитата: aodhan: Вопрос только в том, как идентифицировать рекламу, на сколько она не является разводом или пирамидой.



Можно признать их видео офертой, т.е. если что-то обещают в видео, то пусть в дальнейшем их можно будет привлечь к ответственности через суд за их обещания. Тогда может и станут избирательнее и перестанут рекламировать всякую дичь.