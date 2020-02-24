Тот самый Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 521

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:22 Опять чьё-то лобби? Это как с незамерзайкой лет 15 назад в России (и у нас теперь). Использовался метиловый спирт для её производства во всём мире, дёшево и сердито получалось. Бомжи её пили и травились. И тогда "гений" Г.Онищенко (по просьбе ЗАО "Центрспиртпромпереработка"?) решил для защиты здоровья бомжей запретить использование метанола, заменить его на изопропиловый или этиловый спирт. При этом все 3 спирта являются смертельным ядами, разница в том, что смертельная доза метанола 100 мл, этанола - 300 мл, изопропанола - 500.



Изопропилового спирта или производят мало и/или у него очень сильный запах, многие вспомнят, как лет 5-7 назад продавали незамерзайку после применения которой в машине был запах перегара. Поэтому перешли на привычный всем этанол. Синтез метилового спирта в 3-4 раза дешевле и проще, чем этилового. Как результат цена на незамерзайку на этиловом спирте теперь 1000-1200 тенге. Вот спасибо!



Если видите дешевле, то наверняка там как минимум смесь с метанолом, только в составе его не укажут. Либо врут про температуру замерзания - не доливают дорогого этилового спирта (которого нужно до 35-40%) и уже при -15 в бутылке ледяная каша.



Давайте ножи запретим - говорят же, что как орудие убийства кухонный нож забрал больше жизней, чем автомат Калашникова. Это сколько жизней теоретически можно спасти. Открытый огонь можно запретить, спички. Может жестковато, но естественный отбор был и будет и не всегда нужно вмешиваться.