/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В январе этого года в Казахстане уже было зарегистрировано 11 случаев отравления от применения средств дезинсекции, - пояснил сегодня, 24 февраля, на брифинге заместитель руководителя департамента Владимир НЕЧИТАЙЛО.
Читать новость>>

§ abaika95
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3222
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Непонятна такая тугая реакция большинства комментаторов. Чтобы хорошенько понять.../


Дааа комментаторы нынче не те пошли,с туговатой реакцией и не понимают ничего) а ещё комментируют не туда и не так,куда катимся...?)
Профайл

§ Тот самый
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять чьё-то лобби? Это как с незамерзайкой лет 15 назад в России (и у нас теперь). Использовался метиловый спирт для её производства во всём мире, дёшево и сердито получалось. Бомжи её пили и травились. И тогда "гений" Г.Онищенко (по просьбе ЗАО "Центрспиртпромпереработка"?) решил для защиты здоровья бомжей запретить использование метанола, заменить его на изопропиловый или этиловый спирт. При этом все 3 спирта являются смертельным ядами, разница в том, что смертельная доза метанола 100 мл, этанола - 300 мл, изопропанола - 500.

Изопропилового спирта или производят мало и/или у него очень сильный запах, многие вспомнят, как лет 5-7 назад продавали незамерзайку после применения которой в машине был запах перегара. Поэтому перешли на привычный всем этанол. Синтез метилового спирта в 3-4 раза дешевле и проще, чем этилового. Как результат цена на незамерзайку на этиловом спирте теперь 1000-1200 тенге. Вот спасибо!

Если видите дешевле, то наверняка там как минимум смесь с метанолом, только в составе его не укажут. Либо врут про температуру замерзания - не доливают дорогого этилового спирта (которого нужно до 35-40%) и уже при -15 в бутылке ледяная каша.

Давайте ножи запретим - говорят же, что как орудие убийства кухонный нож забрал больше жизней, чем автомат Калашникова. Это сколько жизней теоретически можно спасти. Открытый огонь можно запретить, спички. Может жестковато, но естественный отбор был и будет и не всегда нужно вмешиваться.
Профайл

§ Butch
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.02.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Почему я должна быть ущемлена, когда мне надо луковицы цветов обработать? Никому в голову не приходит? При том, что как раз использование марганцовки нариками не отравит соседей. Никому это не интересно?

Ну так вот это вот и возмущает. Возмущает что ограничения и запреты связанные с существованием весьма недалёких представителей вида отражаются и на всех прочих. Тем самым уравнивая, так сказать, первых и вторых. Или даже больше, низводя вторых до уровня первых. То есть такого рода социальный ориентир на "альтернативно-одарённых"
Профайл

§ Добринцофф
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7094
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.02.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Если видите дешевле, то наверняка там как минимум смесь с метанолом, только в составе его не укажут. Либо врут про температуру замерзания - не доливают дорогого этилового спирта (которого нужно до 35-40%) и уже при -15 в бутылке ледяная каша.

В -15 незамерзайка особо то и не нужна,обычно когда слякоть на улице -3+5 ,вся грязь летит.
Профайл

§ yudjin
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.02.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная: А почему никто из вас не возмущается, что нормальный человек лишен возможности купить в аптеке марганцовку,
Но это не мешает получить её в аптечке для новорожденных в аптеке и бесплатно. У меня два таких флакончика есть... хватило и для купания, и для дачных дел... С ущемленными могу поделиться.

Цитата:
Тот самый:
Давайте ножи запретим - говорят же,

Вспоминаю пример персонажа amduscias после трагедии на затобольской трассе. Мол, никто же мужиков не кастрирует в детстве так как они потенциальные насильники.

В общем чиновники в очередной раз проявили безмозглый, оторванный от реальности формализм после "грома", не разобравшись даже в классах и способам применения, а под одну гребенку тупо запретили практически всё!
Профайл

§ Тот самый
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В -15 незамерзайка особо то и не нужна


Согласен, но на бутылке пишут, что она до -30, рассчитываешь хотя бы на -20, а она замерзает может уже и при -10. Был ещё один вариант применения. С утра, когда стекло в инее и лень шкрябать, а отогревать некогда, то я незамерзайкой брызгал его обильно, дворниками размазывал цветной иней и в путь. Вот теперь такой фокус не прокатывает: брызгаю, а она замерзает на стекле :-( Качество упало.
Профайл

§ ACROS
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
тугая реакция большинства



Примитивная логика из разряда: гипотетически автомобиль - средство повышенной опасности, значит ему не место на дорогах общего пользования, так как в принципе он может когда то, в будущем нанести урон, ущерб окружающим.
Элементарно: это бездействие гос.чиновников обязанных следить и контролировать оборот - наркотиков, алкоголя, пиротехники и в том числе ядов и отравляющих веществ.
Профайл

§ юля елиссева
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.02.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация напомнила интервью, взятое женщиной-диктором у генерала американской армии Рейнвальда на Национальном Общественном Радио Америки (NPR). Генерал собирался спонсировать визит команды бойскаутов на военную базу для прохождения НВП.
Ведущая: «Итак, генерал Рейнвальд, чему вы собираетесь учить этих молодых ребят, когда они посетят вашу базу?»
ген. Рейнвальд: «Мы собираемся учить их лазить, сплавляться на каноэ, стрелять из лука и винтовки.»
Ведущая: «Стрельбе из винтовки! Это немного безответственно, не так ли?»
ген. Рейнвальд: «Не вижу почему, они будут делать это под строгим надзором.»
Ведущая: «Вы не допускаете, что это ужасно опасное умение, чтобы обучать ему детей?»
ген. Рейнвальд: «Не понимаю почему. Мы обучим их правильному обращению с винтовкой прежде, чем они смогут потрогать курок.»
Ведущая: «Но вы даете им необходимые навыки, чтобы стать убийцами!»
ген. Рейнвальд: «Ну, вы например обладаете всеми необходимыми навыками, чтобы стать проституткой, но вы же не проститутка?»
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 338
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 25.02.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
следить и контролировать оборот - наркотиков, алкоголя, пиротехники и в том числе ядов и отравляющих веществ.

Ну, вот же! Они и начали контролировать. :-)

Цитата:
yudjin:
даже в классах и способам применения, а под одну гребенку тупо запретили практически всё!

В том смертельном случае в Мангыстау использовался яд для борьбы с сельхозвредителями (1 класса опасности). Так по крайней мере объяснили на брифинге. На поле или дачном участке это рассеивается, а в квартире повторяю, пошло распространяться по вентиляции. Это для особо непонимающих, как могли умереть соседи.
Профайл

§ ACROS
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
начали контролировать. :-)


Всё как обычно скатиться к ИМИТАЦИИ деятельности или строгость законов и наказании к НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ их исполнения.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 1
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх