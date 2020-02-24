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Елена Пикельная: А почему никто из вас не возмущается, что нормальный человек лишен возможности купить в аптеке марганцовку, Но это не мешает получить её в аптечке для новорожденных в аптеке и бесплатно. У меня два таких флакончика есть... хватило и для купания, и для дачных дел... С ущемленными могу поделиться.
Цитата:
Тот самый:
Давайте ножи запретим - говорят же,
Вспоминаю пример персонажа amduscias после трагедии на затобольской трассе. Мол, никто же мужиков не кастрирует в детстве так как они потенциальные насильники.
В общем чиновники в очередной раз проявили безмозглый, оторванный от реальности формализм после "грома", не разобравшись даже в классах и способам применения, а под одну гребенку тупо запретили практически всё!