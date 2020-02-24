/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Убийство двух рудничанок прокомментировали в департаменте полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Убийство двух рудничанок прокомментировали в департаменте полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38119
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 февраля около 6 утра полицейские Рудного задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в убийстве пенсионерки и ее внучки. Обе женщины были инвалидами, старшая передвигалась исключительно на коляске.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Убийство двух рудничанок прокомментировали в департаменте...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3547
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.02.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой бывшим опекаемый детдомовец Макс уже пятой ходкой ушел в те места. Последнии раз он мне ясно и четко объяснил своё плохое поведение, если не найдет себя на воле, хоть украду или даже убью кого-то, но обратно вернусь(на зону)тут терять нечего
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 0
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх