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§ NG.kz
О "вкусном мясе" сайгака написали в учебнике казахского
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38119
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошибки найдены в учебнике по казахскому языку для четвертого класса издательства "Алматыкітап" 2019 года. В разделе о сайгаках указываются недостоверные данные о животных. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил читатель портала.
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§ Vit
Re: О "вкусном мясе" сайгака написали в учебнике...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8974
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.02.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и че Алексей разшумелся. Наоборот же хорошо. Дольше русский язык значит будет жить в стране. Щас ещё в этот бульен латиницу добавят, ваще получится ядреный суп))
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§ сайлау курманов
О "вкусном мясе" сайгака написали в учебнике казахского
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3547
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.02.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буря в стакане, на пустом месте проблему нашли, ну черт с ним как папу сайгака назовут, теке-козел, почти тоже самое

[Исправлено: Gljuk, 24.02.2020 - 16:55]
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