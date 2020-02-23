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≡ "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в сети финансовой пирамиды		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в сети финансовой пирамиды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38112
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам известного вайнера Мейржана Туребаева, у него обманным путем забрали автомобиль. "К сожалению, я поверил людям, они продемонстрировали свою работу. Я наивно попался и заложил автомобиль", - рассказал он в своем Instagram.
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§ elektron
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хосподи, опять такие наивные?! Аж целых 11 лямов и машину вложили.
Опять "Аким выходи" будет?
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§ Victor Yang
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12483
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.02.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это показатель уровня этих "звёзд".
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§ Тот самый
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.02.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Опять "Аким выходи" будет?


Ага. И ладно бы не страдали интеллектом, просто вложили свои деньги молча, так они ещё и людям рекламировали, т.е. по сути участвовали в обмане. Поэтому и побежали заявления писать, типа сами жертвы, помогите. Репутация в наше время - ничто.
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§ сайлау курманов
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3542
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может хватит уже про этих жуликов писать, простолюдины у которых нет денег, просто злорадствуют и хохочет над теми кто лоханулся. Меня просто убило когда пенсионерка от МВД стала плакать что вложилась пятьсот, потом четыреста тысяч, ей то не знать про этот лохотрон...
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§ Coopidon
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.02.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко фото договора нечёткое. Сурьезный докУмент. Там же кажется даже есть пункт ответственность сторон.
И чем недоволен это вайнер? Какой пункт договора не исполнен? А если он не исполнен, то надобно кричать ,,Караууул!!!" и обращаться в суд.
А если договор исполнен, то чем он недоволен?
Он, этот Вайнер, сравнительно недорого, приобрёл колоссальный опыт!
Ему бы поблагодарить, а он жалуется. Значит, наверно опыта оказалось недостаточно.
Как говорится, маловато? Ещё, будете?
:-o
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§ Butch
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.02.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пойдёт, пойдёт!!! Всех адептов секты "бестолковой халявы" нужно пользовать. "Котлами", ломбардами, иными доступными способами.
Что до "звёзд", ну, какие потребители "творчества" такие и "звёзды". Нафига ж учиться, литературу соответствующую читать, вообще развиваться, когда можно вместо этого вот этих ребяток на ю-туп-чике посмотреть??!!
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§ Неравнодушный гражданин
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 65
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 23.02.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А хто такие "вайнеры"? Я и слова такого до сель поры не слышал... ну да ладео.. по факту.. жили бы в 90х.. про Мавроди кто нить слышал?? А.. немного.. а то, что чел на эти деньги ВТБ банк в Казахстане замутил, слышали?.. и он чутка сдулся, когда назад спрашивали... ну так что это я.. не так давно и котел отгремел.. всё меня подбивали меня в него енюшки закинуть.. смешные право.. а тут просто некуда 11 лямов лишних пристроить... лучше бы на благотворительность.. хоть бы одно "вайнерское" чудо сказало бы, что помогу своим братьям и сестрам с их финансовыми трудностями.. Да что вы, что вы...рады бы.. в общем маленький итог.. помоги себе сам, иначе будешь помогать себе сам.. ни к чему не призываю, не концетрирую внимание, ибо это проблемы не конкретных людей, а большинства нашего общества, жителей и всея Казахстана...
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§ Добринцофф
"Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в сети финансовой пирамиды
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7091
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нас удивило то, что автомобили там можно приобрести по цене ниже рыночной или продать автомобиль гораздо дороже"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37764

А меня почему то не удивило,люди годами машину продать не могут,а тут вдруг тебе пишут в комментариях "Купим ваш авто по супер выгодной цене ,только с небольшим условием,не много денежек сейчас,а остальную сумму потом"
Чему тут удивляться,по моему всё понятно.
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§ KOS77
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 24.02.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вдруг тебе пишут в комментариях "Купим ваш авто по супер выгодной цене ,только с небольшим условием,не много денежек сейчас,

А мне они позвонили с таким "супер выгодным" предложением, на вопрос в чем их выгода, услышал бредовый рассказ на который может купиться только ребёнок. Вежливо "отправил" их искать других клиентов, но всё равно периодически названивали. Когда люди поймут, что халявы не бывает и перестанут вестись. Ещё в какую-то пирамиду "миллениум" знакомые периодически приглашают.
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§ лимон
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1259
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.02.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
звёзды ... ничего человеческое им не чуждо, переобуваются в воздухе, то рекламируют, то хают - стыдоба
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 24.02.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
звёзды ... ничего человеческое им не чуждо, переобуваются в воздухе, то рекламируют, то хают - стыдоба

:lol: лохи.... 8-)
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§ Тот самый
"Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в сети финансовой пирамиды
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
стыдоба

Цитата:
Матвей Запупыркин:
лохи....


Да ничего страшного, пройдёт неделя-другая и снова будут их смотреть подписчики. Всем пофиг.
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