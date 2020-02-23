Тот самый Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 515

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:45 Цитата: elektron:

Опять "Аким выходи" будет?



Ага. И ладно бы не страдали интеллектом, просто вложили свои деньги молча, так они ещё и людям рекламировали, т.е. по сути участвовали в обмане. Поэтому и побежали заявления писать, типа сами жертвы, помогите. Репутация в наше время - ничто.