На этот раз некоторые интернет-издания погнали дискуссионную волну по поводу гипотетических действий российского руководства, направленных на ускоренную трансформацию ЕАЭС в политический союз. Читать новость
Первая партия Норвежской нефти поступила в Беларусь. Вместе с тем затяжная осада РБ продолжается, Батька-же в доску свои для многих, только о нём Земляк ранее плохо отзывался, мол нахлебник и хватит его кормить. Так уже Батька готов по мировым ценам покупать часть сырья. Недавно Батька говорил, что по углеводородам РФ их в неудобную позу поставила, даже неудобно повторять, также отмечал, что один союзник запрещает другому союзнику поставлять нефть. Однако, вчера А.Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном, посмотрим как дальше будут развиваться события.
Kairat stayer: В начале февраля текущего года в Минск приезжает госсекретарь США Майк Помпео.
Через два дня, точнее 1 февраля Майк Помпео впервые посетит Беларусь. Отмечают, что в Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Помпео планирует подтвердить поддержку США в отношении суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси. Госсекретарь собирается «подчеркнуть наше желание нормализовать двусторонние отношения» между США и Беларусью, говорится в заявлении Госдепартамента.
Kairat stayer: Отмечают, что в Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
Сегодня должны состоятся переговоры, которые очень важны для РБ, возможно в дальнейшем наладят взаимовыгодные отношения и сотрудничество с США и странами Запада, отменять ранее наложенные санкций. Ну и Батька хочет жить в мире и согласии со всеми, в том числе с близкими союзниками РФ.
Kairat stayer: Ну и Батька хочет жить в мире и согласии со всеми, в том числе с близкими союзниками РФ.
Вчера смотрел отдельные теле-шоу за текущий год, публикации в СМИ РБ, РФ и других странах, в том числе мнения, высказывания различных экспертов, политиков и.т.д. Благо информационное поле доступно. Пусть отдельные ура-патриоты не обижаются, в РФ риторика и стереотипы не меняются, телевизор очень хорошо работает, кругом недоброжелатели, можем повторить! и.т.д. Всему, что транслируют, прогнозируют или пишут конечно нельзя верить.
Так, одни политики и эксперты прогнозируют, что к 9 мая Запад капитулирует, мол Макрон и Меркель уже на стороне РФ, другие указывают, что 2020 год переломный и в этом году РБ и Украина войдут в состав союзного государства. Другие отмечают, что начнутся военные действия на Украине или в Прибалтике со стороны РФ, при в отношении последних якобы не сработает п.5 НАТО об оказании взаимной помощи.
В общем много различных прогнозов и предсказании, на мой взгляд лучше как Батька со всеми жить в мире и согласии и строить доброжелательные отношения. Можно конечно шантажировать, шашками махать, сработает п.5 НАТО или нет никто не знает. Возможно в первое время и не сработает. Но следует учитывать, что на Западе и особенно в США развито общественное мнение, всякие движения, которые могут надавить на политиков, тот-же конгресс для принятия соответствующего решения. Простой пример война США во Вьетнаме, США там выигрывали по всем направлениям, но из-за больших жертв в первую очередь со стороны вьетнамцев, многочисленные правозащитники, различные общественные организации подняли протестные акций по всему США, что не гуманные действия и мирный, простой народ погибает, в итоге войну прекратили.
Военный потенциал блока НАТО тоже следует принимать во внимание, у них есть доктрина, концепция в случае применения противником ядерного оружия принять ответные меры, но это никому не нужно, счёт жертв может быть сотни и более тысяч граждан. При этом на днях китайские аналитики эксперты заявили, что в случае конфронтации и начала конфликта, одна из противоборствующих стран продержится не более трёх часов, догадайтесь с первого раза, за кого речь идёт?
Kairat stayer: Сегодня должны состоятся переговоры, которые очень важны для РБ, возможно в дальнейшем наладят взаимовыгодные отношения и сотрудничество с США и странами Запада, отменять ранее наложенные санкций. Ну и Батька хочет жить в мире и согласии со всеми, в том числе с близкими союзниками РФ.
Как предполагал США пообещали Лукашенко обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам, имеются и другие альтернативные поставки. При этом из РФ в прошлом году на НПЗ РБ поступило около 18 миллионов тонн сырья.
Kairat stayer: Военный потенциал блока НАТО тоже следует принимать во внимание...
Интересная статья от 28 января 2020 года опубликована в военном обозрении: "Учения НАТО Defender Europe 2020: цели, задачи, угрозы и риски".
В заметке отмечают, что заставляет беспокоиться и сам факт проведения учений вблизи наших границ. Дополнительным поводом для тревоги являются их масштабы. На полигонах будет сосредоточено порядка 40 тыс. человек и тысячи единиц вооружений и техники. С определенных точек зрения все это походит на подготовку к агрессии. Более того, в отечественных СМИ уже встречаются версии, согласно которым в ходе учений могут быть предприняты провокации против России. Есть и иное мнение – все эти учения и есть одна большая провокация.
На мой взгляд аналогичные учения всегда проводили и нет особых поводов для беспокойств, в период СССР, когда сам служил в СА помню, по одну строну блок НАТО, по другую страны Варшавского договора, практически одновременно учения шли. В данном случае 40 тысячный контингент угрозы не представляет, однако НАТО может в считанные часы развернуть армейский комплект (полевая армия) в количестве 800-900 тысяч военнослужащих состоящих только из сухопутных войск. В основном из числа военнослужащих США, Польши, Германии, Франции, Румынии, со слов отдельных экспертов может примкнуть и Украина. Надеюсь, что очередные крупно-масштабные учения НАТО пройдут без всяких эксцессов и.т.д.
Вчера 04.01. 2020 года Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте России сказал за отношения с РБ, цитирую отрывок:
Здесь и сам Майк Помпео использует определенную терминологию, что они помогут Белоруссии обрести окончательный суверенитет, и США готовы поставить достаточное количество нефти, что, конечно, с моей точки зрения, является фикцией. Мне кажется, это просто попытка очередной раз надавить на Москву, чтобы добиться возобновления субсидирования, хотя Белоруссия политически от России уходит. В целом период, когда Россия получала в обмен на сотни миллиардов долларов лишь формальные заявления о том, что Белоруссия — это союзник, заканчивается, хотя он будет, видимо, растянут во времени. Белоруссия уходит на Запад. Либо нам удастся ее принудить к интеграции каким-то путем, либо она уйдет, и тогда нам придется строить отношения на прагматичной основе».
Б.Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте России: Мне кажется, это просто попытка очередной раз надавить на Москву, чтобы добиться возобновления субсидирования, хотя Белоруссия политически от России уходит. В целом период, когда Россия получала в обмен на сотни миллиардов долларов лишь формальные заявления о том, что Белоруссия — это союзник, заканчивается, хотя он будет, видимо, растянут во времени. Белоруссия уходит на Запад. Либо нам удастся ее принудить к интеграции каким-то путем, либо она уйдет, и тогда нам придется строить отношения на прагматичной основе».
Тем временем отмечают, что в течение 2019 года число сторонников союза с Россией в РБ снизилось с 60,4 до 40,4%, при этом СМИ РФ утверждают, что проведённым исследованием не следует особо верить и принимать за чистую монету. Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, посмотрим чем закончатся.
Kairat stayer: Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, посмотрим чем закончатся.
Би-би-си, Минск: Россия не дала Беларуси скидку на нефть. Переговоры Путина и Лукашенко закончились без прорывов.
Пока топор нефтяного спора не зарыли, хоть президенты вместе в одной команде хоккей сыграли. Возможно РБ будет часть сырья приобретать у РФ по мировым ценам, а остальную для загрузки НПЗ из других стран тоже по мировым ценам.
Нефтяной спор до сих пор продолжается. Вчера А.Лукашенко отмечал, что В.Путин в телефонном разговоре предложил компенсировать Минску 300 млн долларов выпадающих доходов от налогового маневра при поставках российской нефти белорусским НПЗ.
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