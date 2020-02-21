/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38101
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча активистов инициативной группы автомобилистов и их сторонников состоялась поздно вечером, 20 февраля, на парковке перед городским пляжем. На неё съехались около сотни автовладельцев.
Читать новость

§ KOS77
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 22.02.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Boxing:
Только деньги в бюджет внеси

А непомерный утильсбор в какой бюджет нужно вносить, не подскажите? В перечне бюджетных платежей как-то не попадался такой вид платежа.
Профайл

§ pro100tak
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 22.02.20 - 04:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"почему за бездействие чиновников должны расплачиваться мы?"
Если что, так у нас чуть не вся страна расплачивается за постоянное и бесконечное бездействие чиновников, депутатов и иже с ними. И вы все вместе взятые всегда за всё такое прочее расплачивались не ропща. А сейчас решили выделиться в отдельно говорящую о своих мифических правах касту неприкасаемых. И что это за вопрос у вас в "экономическо-правовой плоскости"? Что это за новый термин? Почему не выпуклости? Экономико-правовое поле для таких разбирательств можно было бы выбрать. Но для этого оснований у вас нет. Поэтому придумали что-то новое? Ну, а если по существу. Надо быть всем за страну, за весь народ, за всю нашу общность, все общество, не искать легких путей только для себя, стремящихся на..ать всех и каждого. И если вас государство поставило в такие условия, то при чем тогда все другие жители этого государства? Все другие платят налоги этому государству как положено, а вы самые хитромудрые в это время что ли?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 34
Пользователей: 0
Всего: 34

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх