pro100tak Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 499

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:01 "почему за бездействие чиновников должны расплачиваться мы?"

Если что, так у нас чуть не вся страна расплачивается за постоянное и бесконечное бездействие чиновников, депутатов и иже с ними. И вы все вместе взятые всегда за всё такое прочее расплачивались не ропща. А сейчас решили выделиться в отдельно говорящую о своих мифических правах касту неприкасаемых. И что это за вопрос у вас в "экономическо-правовой плоскости"? Что это за новый термин? Почему не выпуклости? Экономико-правовое поле для таких разбирательств можно было бы выбрать. Но для этого оснований у вас нет. Поэтому придумали что-то новое? Ну, а если по существу. Надо быть всем за страну, за весь народ, за всю нашу общность, все общество, не искать легких путей только для себя, стремящихся на..ать всех и каждого. И если вас государство поставило в такие условия, то при чем тогда все другие жители этого государства? Все другие платят налоги этому государству как положено, а вы самые хитромудрые в это время что ли?