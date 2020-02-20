pro100tak Кордайский межэтнический синдром. Что нужно исправлять в национальной политике казахстанских властей #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 495

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:16 "На мой взгляд, в глубине межэтнической конфликтности лежит два объективных фактора: наличие природной, генетической разности по этническому признаку и конкуренция, которая возникает между людьми в силу их включенности в экономические, политические, идеологические, культурологические и другого типа общественные отношения. Любая разность, имеющая общее основание, рождает противоречие. В том числе и на этнической основе. Противоречие не обязательно переходит в острую конфликтую ситуацию. Чтобы этого не случилось, люди в своем этническом существовании не должны испытывать насилия со стороны представителей других народностей."

В целом можно сказать, что автор очень взвешенно подошел к теме. Есть и определенный анализ, и своевременные ссылки на мнения отдельных экспертов, политологов. Видно, как автор отшлифовал, буквально "вылизал" статью. Всё по делу. Почти.

Не совсем понятен только предпоследний абзац, с позиций произошедших там событий. Насколько он соответствует всему изложенному выше. Упоминание про "преимущества в распределении всех видов ресурсов" и "культивирование националистической идеологии" соответствует ли сути статьи, приведенному анализу? Сомневаюсь. Оно как будто возникло вдруг, само по себе. Эти умозаключения к межэтническим вопросам никакого отношения не имеют. Они затрагивают всех, без разделения на этносы. Поэтому, считаю, здесь про это было ни к чему. А вот какие-то дополнительные мысли и мотивы можно было бы почерпнуть здесь https://www.youtube.com/watch?v=MleLf6Y5kns

Много аналогий возникает и со случаем в Караганде.

Да что далеко ходить. Достаточно посмотреть, послушать, что и как говорят сатирики в РФ, или резиденты на ТНТ. А во всем этом материале автора ничего похожего, к сожалению, нет.



[Исправлено: pro100tak, 20.02.2020 - 02:21]



[Исправлено: pro100tak, 20.02.2020 - 02:35]