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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38108
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не собираюсь обвинять директора АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жаната Курманова во лжи, но употребление некоторых цифр, озвученных им 17 февраля на коллегии министерства труда и социальной защиты, вызывает недоумение.
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
что есть печальный опыт получения своих денег


не тот банк выбрали. бывает.
когда он стал банкротом в конце 2006 года , помнится было 700 тыс.
гарантированное возмещение.
и первый банк банкрот.
последние случаи- банк астана например -
все спокойно. народ не волнуется.все получили.

[Исправлено: alex_60, 20.02.2020 - 14:20]
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§ Нурбанчик
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1934
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Расскажите кто нибудь автору про сложные проценты, пожалуйста. Спасибо.

Цитата:
Валентин:
Дети, вот таблица умножения, смотрите, сразу видно что 6х8 = 56! - Извините, но 6х8 = 48, а не 56. - Ну что вы придираетесь! Ведь в главном же я прав!


Ну что вы в самом то деле?
8-)

Есть онлайн калькуляторы вкладов с различными вариантами расчетов.
Так если в течении 20 лет ежемесячно на счет переводить 10 000 рублей/тенге, из условия что проценты так же будут начисляться ежемесячно и капитализироваться, то есть грубо говоря, финансовая организация за свои же ежемесячно перечисляемые вкладчику доходные рубли/тенге по процентной ставке, начисляет так же в последующем ежемесячно доход, то при 6,6% годовых как раз через 20 лет (240 месяцев) будет сумма 5 001 791 рубль/тенге.

Ну ошибся, господин Евгений Шибаршин, с кем не бывает. Но исходя и из верно посчитанной суммы, получается следующее:
1. Начислять доход на пенсионные вклады, да еще и с ежемесячной капитализацией из расчета 6,6% годовых это вверх возможности даже для ведущих австрийских/швейцарских/европейских пенсионных фондов.
2. Указанные выше "расчетные" 10 000 тенге, как средний размер пенсионных отчислений для 2000 года это то же не реально.

Калькулятор здесь.

Ниже расчет на калькуляторе, видны ежемесячные поступления по 10 000 и :



[Исправлено: Нурбанчик, 20.02.2020 - 15:09]
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§ Валентин
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7573
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Ну ошибся, господин Евгений Шибаршин, с кем не бывает.


Чуть больше, чем в два раза ошибся, что характерно :)

Цитата:
Нурбанчик:
1. Начислять доход на пенсионные вклады, да еще и с ежемесячной капитализацией из расчета 6,6% годовых это вверх возможности даже для ведущих австрийских/швейцарских/европейских пенсионных фондов. 2. Указанные выше "расчетные" 10 000 тенге, как средний размер пенсионных отчислений для 2000 года это то же не реально.


Естественно.
Правильно вообще про ЕНПФ не думать и ничего от него не ожидать, совсем.
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Указанные выше "расчетные" 10 000 тенге, как средний размер пенсионных отчислений для 2000 года это то же не реально.


посмотрел по годам отчисления за ВЕСЬ ГОД , исходя из средней зп по стране.
за десять лет 2000-2009
грубо, с округлением в большую сторону.
2000- 18000 тенге (1500 в месяц).
дальше по годам,21,25,28,33,41,49,62,72,81,91 тыс тенге в месяц.
итого за десять лет- 523000.
даже если процентов пять годовых с капитализацией взять,начиная с 2000 года,
за десять лет до семисот тысяч не дотянет.
за этот период.
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§ Victor Yang
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12482
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Начислять доход на пенсионные вклады, да еще и с ежемесячной капитализацией из расчета 6,6% годовых это вверх возможности даже для ведущих австрийских/швейцарских/европейских пенсионных фондов.

Ещё можно сравнить возможности и надёжность наших валют... Если там такие проценты возможны - значит, для нашей валюты это ничто.
Цитата:
Нурбанчик:
вверх возможности

Хочу уточнить - имеется ввиду верх возможности (когда такая возможность редко, но бывает) или сверх возможности (когда такой возможности нет)?
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут например так пишут, по поводу темы 6,6.
//"Мы оказались в мире отрицательных процентных ставок, — говорит Лекс Хугдуин, профессор Университета Гронингена и бывший член правления Центрального банка Нидерландов. — Для пенсионных фондов, обеспечивающих финансовую безопасность будущих пенсионеров, это означает большие проблемы, потому что в конечном итоге они не смогут осуществить выплаты, ожидаемые клиентами".//
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§ Нурбанчик
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1934
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ещё можно сравнить возможности и надёжность наших валют... Если там такие проценты возможны - значит, для нашей валюты это ничто.

Наверное вернее сказать не в возможности и надёжности валюты, а в силах экономики, ведь большие проценты по банковским вкладам это не что иное как прямое отражение большой инфляции в стране, соответственно уровень жизни далеко не айс.
При том что пенсионные фонды это не просто типа банки, а все таки в большой степени инвесторы на долголетние инвестпрограммы, владельцы акций высоко рейтинговых организаций, облигаций стран, многие фонды являются так же владельцами активов крупных промышленных предприятий или ликвидной недвижимости.
Цитата:
Victor Yang:
Хочу уточнить - имеется ввиду верх возможности (когда такая возможность редко, но бывает) или сверх возможности (когда такой возможности нет)?

Верх возможности, так как речь про двадцать лет, где-то по годам падает прибыльность , где-то растет, может в этом году и 8% доходности, а потом упадок и 4% еле набежит.

Цитата:
alex_60:
тут например так пишут, по поводу темы 6,6. //"Мы оказались в мире отрицательных процентных ставок, — говорит Лекс Хугдуин, профессор Университета Гронингена и бывший член правления Центрального банка Нидерландов. — Для пенсионных фондов, обеспечивающих финансовую безопасность будущих пенсионеров, это означает большие проблемы, потому что в конечном итоге они не смогут осуществить выплаты, ожидаемые клиентами".//

Да уж... Конечно хочется же и пожить на пенсии и не отказывать себе ни в еде не в путешествиях, а еще и внукам помогать ;-)
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§ Нурбанчик
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1934
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
итого за десять лет- 523000. даже если процентов пять годовых с капитализацией взять,начиная с 2000 года, за десять лет до семисот тысяч не дотянет. за этот период.

Или в среднем получается за 10 лет 4 358 тенге в месяц.
Если под 10% годовых ежемесячно откладывать 4 358 тенге на протяжении 10 лет с капитализацией, то выйдет 904 823 тенге, за 20 лет соответственно 3 342 294, но таких высоких процентов вам ни кто не гарантирует
:oops:
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§ Маркс
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.02.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
- Дети, вот таблица умножения, смотрите, сразу видно что 6х8 = 56!
- Извините, но 6х8 = 48, а не 56.
- Ну что вы придираетесь! Ведь в главном же я прав!

Товарищ в 2002 году купил машину за 4300$. Через десять лет, проехав более 100000 км, продал ее за 5000$. Чисто математически цена на машину увеличилась на 700$. Вроде бы и придраться не к чему, но в главном чувствуется некий подвох. Так и с пенсиями.
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в России сейчас идет акция.
выставления известными артистами своих пенсий.
Лолита к примеру 21т.
Якубович 23.
в основном меньше 20.
отец вани урганта -17,5,которые как он сказал тратит до обеда.
комментарии- после обеда идет по мусорным бакам.
самая большая -у Эдиты Пьехи- но у нее две пенсии.
одна- за звание почетный шахтер, Тулеев ей в свое время присвоил.
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3215
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.02.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/в России сейчас идет акция.выставления известными артистами своих пенсий.//




А размер гонораров эти обездоленные пенсионеры не хотят выставить?) Сколько за корпоратив для Газпрома берут?) Сколько за рекламу?)
Бедные, бедные, самые несчастные в России это оказывается артисты,музыканты и режиссеры) у одних пенсия маленькая а вторым отдел культуры деньги не дает для съёмок фильмов/написание песен про гулаги и кровавого Сталина)
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А размер гонораров


местные супер-пупер той-певцы тоже будут получать минималку.
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§ Маркс
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.02.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
отец вани урганта -17,5,которые как он сказал тратит до обеда.

А что сделал такого для страны отец вани урганта, чтобы получать большую пенсию? Может быть придумал ракетный двигатель или создал новое лекарство? Лето красное пропевал, да привыкал жить на широкую ногу, чтобы теперь пенсии ему хватало только до обеда. Вся эта шоудеятельность должна облагаться такими налогами, чтобы только на кефир оставалось, все равно ничерта не делают, только языком мелят, да ногами дрыгают. А то привыкли на личных самолетах летать по гастролям. Короли, ети их за ногу.
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