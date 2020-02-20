ACROS Re: Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 270

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:51 Цитата: //утаил,//другими банками-кредиторами.//

Информация об этом есть у Первого Кредитного Бюро и узнаётся за 5 секунд в системе Egov.

Хоть и жёсткий человек этот Розинов, но жаль: из-за чего- простая и каждодневная ситуация для бизнеса. Забрали бы все предприятия за долги есть же чем платить, но сажать то зачем.

Цитата: //некоторых людей// -



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