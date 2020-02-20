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≡ Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу Василия Розинова прошли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу Василия Розинова прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 20 февраля, в суде №2 Костаная на процессе уголовному делу в отношении основателя группы компаний «Иволга» состоялись прения сторон. В своем выступлении Розинов заявил суду, что уголовное дело против него было возбуждено «по убедительной просьбе некоторых людей».
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§ drakon
Re: Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Засудят Василия.
А я говорил-беги Василий... 8-) :-o
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§ ACROS
Re: Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //утаил,//другими банками-кредиторами.//
Информация об этом есть у Первого Кредитного Бюро и узнаётся за 5 секунд в системе Egov.
Хоть и жёсткий человек этот Розинов, но жаль: из-за чего- простая и каждодневная ситуация для бизнеса. Забрали бы все предприятия за долги есть же чем платить, но сажать то зачем.
Цитата: //некоторых людей// -

Против лома - нет приёма, только другой лом.
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§ сайлау курманов
Re: Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3535
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.02.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он же говорит, что сильные люди заинтересованы в его посадке. Кто-то так сильно обижен на него, что суд никак не сможет обойти сей момент, наверняка посадят...
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§ Fasd
Re: Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 20.02.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Завтра Василию Розинову будет предоставлено последнее слово.

А на видео это не последнее слово его.Может завтра приговор ему вынесут вы это наверное хотели написать.
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§ Гога
Re: Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.02.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
опасное для общества
----Чем опасное ?
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