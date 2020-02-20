Цитата: Victor Yang:

Ещё можно сравнить возможности и надёжность наших валют... Если там такие проценты возможны - значит, для нашей валюты это ничто.

Наверное вернее сказать не в возможности и надёжности валюты, а в силах экономики, ведь большие проценты по банковским вкладам это не что иное как прямое отражение большой инфляции в стране, соответственно уровень жизни далеко не айс.

При том что пенсионные фонды это не просто типа банки, а все таки в большой степени инвесторы на долголетние инвестпрограммы, владельцы акций высоко рейтинговых организаций, облигаций стран, многие фонды являются так же владельцами активов крупных промышленных предприятий или ликвидной недвижимости.

Цитата: Victor Yang:

Хочу уточнить - имеется ввиду верх возможности (когда такая возможность редко, но бывает) или сверх возможности (когда такой возможности нет)?

Верх возможности, так как речь про двадцать лет, где-то по годам падает прибыльность , где-то растет, может в этом году и 8% доходности, а потом упадок и 4% еле набежит.



Цитата: alex_60:

тут например так пишут, по поводу темы 6,6. //"Мы оказались в мире отрицательных процентных ставок, — говорит Лекс Хугдуин, профессор Университета Гронингена и бывший член правления Центрального банка Нидерландов. — Для пенсионных фондов, обеспечивающих финансовую безопасность будущих пенсионеров, это означает большие проблемы, потому что в конечном итоге они не смогут осуществить выплаты, ожидаемые клиентами".//

Да уж... Конечно хочется же и пожить на пенсии и не отказывать себе ни в еде не в путешествиях, а еще и внукам помогать