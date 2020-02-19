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§ NG.kz
Кушмурунскую колонию и еще 4 учреждения средней безопасности планируют ликвидировать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38088
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о закрытии УК-161/4, которую в народе называют Кушмурунской колонией, 13 февраля задали жители этого поселка по видеоконференцсвязи во время отчетной встречи с акимом области Архимедом Мухамбетова.
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§ Кушмурунец23
Кушмурунскую колонию и еще 4 учреждения средней безопасности планируют ликвидировать в Казахстане
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 19.02.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кушмуруне вчера вечером(сегодня починили после обеда) примерно половина поселка была обесточена, включая больницу. В больницу поступила молодая женщина, роды... Света нет, генератора нет, из освещения: свечи и сотовые телефоны. Молодая девушка около 16-17 лет, слава богу все обошлось и ребенок и мама в нормальном состоянии.
Но! Ведь еще недавно в Кушммуруне было 8 хирургом и родильное отделение, грязелечебницы... А сейчас мы в очередной раз угрохали почти сотню миллионов тенге, при этом не имея элементарного. Люди умирают от того что некому спасать.
Огромное спасибо тем кто в таких позорных условиях спас ребенка и маму.
Главного врача, по моему мнению, надо гнать давно и немедленно.

[Исправлено: Кушмурунец23, 19.02.2020 - 19:47]
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§ Я
Re: Кушмурунскую колонию и еще 4 учреждения средней безопасности...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по все ??? республике
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