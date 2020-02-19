Кушмурунец23 Кушмурунскую колонию и еще 4 учреждения средней безопасности планируют ликвидировать в Казахстане #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 368

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:45 В Кушмуруне вчера вечером(сегодня починили после обеда) примерно половина поселка была обесточена, включая больницу. В больницу поступила молодая женщина, роды... Света нет, генератора нет, из освещения: свечи и сотовые телефоны. Молодая девушка около 16-17 лет, слава богу все обошлось и ребенок и мама в нормальном состоянии.

Но! Ведь еще недавно в Кушммуруне было 8 хирургом и родильное отделение, грязелечебницы... А сейчас мы в очередной раз угрохали почти сотню миллионов тенге, при этом не имея элементарного. Люди умирают от того что некому спасать.

Огромное спасибо тем кто в таких позорных условиях спас ребенка и маму.

Главного врача, по моему мнению, надо гнать давно и немедленно.



[Исправлено: Кушмурунец23, 19.02.2020 - 19:47]