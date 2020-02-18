abaika95:

в Германии тоже раньше при СССР такого бардака не было) а сейчас, ужас....... мигранты,насильники,геи))

таноми52: Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторону