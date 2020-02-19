abaika95 Re: Демпартия РК отменила учредительный съезд и анонсировала... #2





(Пользователи) Сообщений: 3199

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата-//В Костанае и Семее в отношении наших сторонников возбуждаются уголовные дела//







Это каких это ваших сторонников?) Вроде только ДВК недавно судили или это партии-близняшки?)





А вообще это вроде ДВК и есть только в профиль) решили с другого хода зайти



Цитата-/отменили учредительный съезд и анонсировали митинг/





Сторонников набрать не получилось,вот и решили сразу с тузов ударить) вот мол нате вам митинг) а как по другому прорекламировать себя?)