pro100tak Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 490

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:43 Проблема настолько стала серьезной только сейчас. Хотя она давно уже созрела до стадии конкретного чиря на одном месте. Да только мы занимались какими-то масштабными необязательными делами, типа азиад или выставок. Состояла она (проблема) после распада СССР из нескольких частей. Не стало Мингеологии КазССР с тремя НИИ (еще и благодаря нашим выдающимся государственным деятелям на геологию республики работали около 10 всесоюзных НИИ). Было необходимое финансирование, благодаря которому успели много чего разведать даже с постановкой на баланс определенных запасов ископаемых. Потом простую разведку забыли, все кинулись в добычу, и в лучшем случае инвесторы заходили к нам на разведку с обязательной последующей добычей, при чем на то, что практически было уже разведано (заходили бы еще наиболее правильные или справедливые, что ли...). Собственно, все это привело к тому, что у нас сейчас совсем не открываются новые месторождения. Ну если уж не смогли создать какие-то производства, то вопрос по восполнению сырьевой базы, ее наращиванию из виду не следовало бы упускать. А ведь некоторых моногородов у нас уже почти нет, и теперь вдруг оказалось, что на грани выживания находятся города на востоке, юге, в центре. Потому что почти всем инвесторам были интересны нефть и газ. А теперь еще, полагаю, у нас и кадров нет. Те имевшиеся геологи, которые исходили чуть не весь Казахстан вдоль и поперек, или уже не годятся на это в силу возраста, или, к еще большему сожалению, ушли из жизни, или уехали из страны. Учат ли у нас сейчас новых, молодых, или их еще и некому учить? Тоже вопрос. К теории нужна еще и обязательная практика. Кто ее даст?

А что имеем? Программа нужна была еще лет дцать назад. 200 млрд. тенге своих не хватит, 800 чужих будет под большим вопросом. А в земле нашей все-таки на несколько триллионов долларов полезных ископаемых. И чтобы не искать опять раков по 3 рубля но вчера, надо максимально ускорить этот процесс, уменьшив расходы на другие, не полезные дела.