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≡ Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Существующие месторождения постепенно истощаются. При этом в настоящее время изученность территории Казахстана составляет немногим более 25 процентов", — отметил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства.
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§ Vit
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Численность работников геолого-разведочной сферы увеличится с 190 тысяч до 250 тысяч чел.

Похоже вы далеки от фактов. Куча народа увольняется с геологии. Зп до 100 это типа с премией. Постоянная задержка. При этом почему то директору в Астане медали какие то дают. Одна в красном партизан, две в зтб. И то одна закрылась в зтб.
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§ KstKZ
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
KstKZ


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Сообщений: 83
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 18.02.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно понимаю, что из 18+ млн населения геологоразведкой занимается 190тыс? И если еще 60тыс присоединится то мы как сыр в масле будем кататься?
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§ сайлау курманов
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3527
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.02.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотят жизнь вдохнуть в умирающую отрасль ввиде новых инвестиции, хотя бы сохранили в руках имеющиеся , а то всё по рукам пошло, куда не ткни- одна заграница
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§ Нурбанчик
Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в Казахстане
Нурбанчик


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Сообщений: 1929
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 18.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Куча народа увольняется с геологии

Цитата:
сайлау курманов:
Хотят жизнь вдохнуть в умирающую отрасль ввиде новых инвестиции, хотя бы сохранили в руках имеющиеся , а то всё по рукам пошло


Как не вспомнить известный на просторах Казахской ССР Институт геологических наук имени К. И. Сатпаева, созданный в 1940 году на базе геологического сектора Казахстанского филиала Академии Наук СССР.

Основателем института был академик Каныш Имантаевич Сатпаев.

За доблестную работу по развитию геологии, институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени и двумя госпремиями СССР.

Институт располагался в Алма-Ате на перекрестке ул. Калинина и ул. Валиханова.

В годы независимости данный институт стал частным товариществом с ограниченной ответственностью. От былой славы ни чего не осталось к сожалению.

вид с яндекс карт

[Исправлено: Нурбанчик, 18.02.2020 - 19:09]
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§ Coopidon
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.02.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарыть деньги в землю.
Рс к чему это я?
Забыл.
Склероз однако
8-)
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§ pro100tak
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
pro100tak


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Сообщений: 490
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.02.20 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема настолько стала серьезной только сейчас. Хотя она давно уже созрела до стадии конкретного чиря на одном месте. Да только мы занимались какими-то масштабными необязательными делами, типа азиад или выставок. Состояла она (проблема) после распада СССР из нескольких частей. Не стало Мингеологии КазССР с тремя НИИ (еще и благодаря нашим выдающимся государственным деятелям на геологию республики работали около 10 всесоюзных НИИ). Было необходимое финансирование, благодаря которому успели много чего разведать даже с постановкой на баланс определенных запасов ископаемых. Потом простую разведку забыли, все кинулись в добычу, и в лучшем случае инвесторы заходили к нам на разведку с обязательной последующей добычей, при чем на то, что практически было уже разведано (заходили бы еще наиболее правильные или справедливые, что ли...). Собственно, все это привело к тому, что у нас сейчас совсем не открываются новые месторождения. Ну если уж не смогли создать какие-то производства, то вопрос по восполнению сырьевой базы, ее наращиванию из виду не следовало бы упускать. А ведь некоторых моногородов у нас уже почти нет, и теперь вдруг оказалось, что на грани выживания находятся города на востоке, юге, в центре. Потому что почти всем инвесторам были интересны нефть и газ. А теперь еще, полагаю, у нас и кадров нет. Те имевшиеся геологи, которые исходили чуть не весь Казахстан вдоль и поперек, или уже не годятся на это в силу возраста, или, к еще большему сожалению, ушли из жизни, или уехали из страны. Учат ли у нас сейчас новых, молодых, или их еще и некому учить? Тоже вопрос. К теории нужна еще и обязательная практика. Кто ее даст?
А что имеем? Программа нужна была еще лет дцать назад. 200 млрд. тенге своих не хватит, 800 чужих будет под большим вопросом. А в земле нашей все-таки на несколько триллионов долларов полезных ископаемых. И чтобы не искать опять раков по 3 рубля но вчера, надо максимально ускорить этот процесс, уменьшив расходы на другие, не полезные дела.
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§ pro100tak
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.02.20 - 04:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дополню. Сильный фильм "Территория" про геологов, как тяжек был их труд и что он значил для страны.
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