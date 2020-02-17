Тот самый Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 485

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:22 Цитата: Член инициативной группы Ольга ВЕДЛЕР в очередной раз спросила о возврате часового пояса в Костанай и зачитала очень длинное письмо.



Эх, когда же уже это время переведут! Сейчас очень ненормальная картина: вечером уже до половины 8-го светло, но зато всё ещё темно утром до 9. Этот светлый час нужен утром, а не вечером. Чтобы дети первые 2 урока своё зрение не портили.