/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Приговор ясен, но за что?» - как наказали обвиняемых в убийстве пенсионера в суде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Приговор ясен, но за что?» - как наказали обвиняемых в убийстве пенсионера в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении жителей п. Каскат Мендыкаринского района Александра ВИНЯРСКОГО и Алексея СЕРДЕГИ огласили сегодня. Согласно материалам дела, в конце августа 2019 года они по предварительному сговору убили 83-летнего Анатолия Меха.
Читать новость

§ Vit
Re: «Приговор ясен, но за что?» - как наказали обвиняемых в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8954
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, преступный мир исхудал. Дёшево отмазка. Типа меня за че? Чёт вы пацаны сдулись. Помню лет 10 назад плазму таскал из складов Москвы в Астану. Такие же щеглы подходят. Друг отмечайся. Я щас пойду по писию, ну вы пока думайте как с меня деньги взять.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Тот самый, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 122
Пользователей: 1
Всего: 123

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх