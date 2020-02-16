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≡ Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности акимов в соцсетях?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности акимов в соцсетях?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Составители рейтинга ориентировались на ряд факторов. Это - общее количество подписчиков, активность и качество ведения страницы, количество лайков и комментариев, а также вовлечённость подписчиков.
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§ maxsaf
Re: Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.02.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сколько лайков натыкал пользователь Рудничанин своему акиму? ))
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§ yudjin
Re: Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6406
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.02.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а сколько лайков натыкал

Не удивительно, что с такой отталкивающей внешностью и манерой говорить у Мухамбетова 1,4 тыщи лайков, в то время как у других от 4-10.

Да и в принципе составлять рейтинг по инстаграму - развлекательно-рекламной, словоблудной соц сети и модном рассаднике национализма каким является фэйсбук, как-то несерьёзно. Да и есть сомнения в их личном ведении этих страниц.
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§ electro
Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности акимов в соцсетях?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 16.02.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожили...
по лайкам рейтинги делают...
По качественным дорогам и низкм ценам рейтинг составить религия не позволяет?

Видимо, все в районе абсолютного нуля окажутся, а это не интересует лайканутое сообщество

[Исправлено: electro, 16.02.2020 - 13:26]
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§ abaika95
Re: Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности...
abaika95


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Сообщений: 3158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.02.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да и в принципе составлять рейтинг по инстаграму - развлекательно-рекламной, словоблудной соц сети и модном рассаднике национализма каким является фэйсбук, как-то несерьёзно//


В "одноклассниках" по серьезнее будет да?)
А вообще не показатель это,даже в рамках активности и вовлечённости в проблемы населения)

Лайки,комменты,репосты-........) кто по хитрее может через одно программное устройство "накрутить" себе эти показатели) поэтому я думаю и бесполезны все эти рейтинги)
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§ Ainagulsu
Re: Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности...
Ainagulsu


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Сообщений: 2
Регистрация: 10.02.20
Отправлено: 16.02.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

нам старикам не понять)
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§ ACROS
Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности акимов в соцсетях?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.02.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Херня на постном масле. Какой то ИДИОТИЗМ. Из серий: департамента ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ; проектного офиса ПРОЗРАЧНОСТИ; ДЕСЯТЬ ударов по коррупции и так далее. Лучше так: сколько людей в вверенной области живут за чертой бедности; сколько аулов и посёлков закрылись и по какой причине и что делается для обратного процесса; сколько КИЛОМЕТРОВ дорог ( не квадратных метров) отремонтировано; сколько введено в строй квадратных метров жилья; как содержаться дороги в зимний период ( очень актуальный вопрос, особенно зимой); наличие Интернета в сёлах; уровень ОСНАЩЁННОСТИ сельских мед.учреждении и укомплектованность их кадрами; обеспеченность сельских поселении хорошей питьевой водой и другие ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ вопросы населения, а НЕ ЛАЙКИ и ПРОЧАЯ ФИГНЯ.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.02.2020 - 22:07]
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§ yudjin
Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности акимов в соцсетях?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6406
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.02.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
и другие ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ вопросы

но другим мерилом может стать и декоммунизация и деколонизация названий улиц и вверенных населенных пунктов, а также количество памятников батырам на душу населения. А тут-то только и успевая считать "достижения".
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§ ACROS
Re: Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.02.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:



Забыли включить: кронирование.
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