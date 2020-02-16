ACROS Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности акимов в соцсетях? #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 242

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:20 Херня на постном масле. Какой то ИДИОТИЗМ. Из серий: департамента ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ; проектного офиса ПРОЗРАЧНОСТИ; ДЕСЯТЬ ударов по коррупции и так далее. Лучше так: сколько людей в вверенной области живут за чертой бедности; сколько аулов и посёлков закрылись и по какой причине и что делается для обратного процесса; сколько КИЛОМЕТРОВ дорог ( не квадратных метров) отремонтировано; сколько введено в строй квадратных метров жилья; как содержаться дороги в зимний период ( очень актуальный вопрос, особенно зимой); наличие Интернета в сёлах; уровень ОСНАЩЁННОСТИ сельских мед.учреждении и укомплектованность их кадрами; обеспеченность сельских поселении хорошей питьевой водой и другие ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ вопросы населения, а НЕ ЛАЙКИ и ПРОЧАЯ ФИГНЯ.



[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.02.2020 - 22:07]