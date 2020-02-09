/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сборная Казахстана по хоккею сделала камбэк с 0:2, но проиграла и осталась без Олимпиады-2022		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сборная Казахстана по хоккею сделала камбэк с 0:2, но проиграла и осталась без Олимпиады-2022
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финальный этап отбора на Игры-2022 состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Сборная Казахстана дважды участвовала в Олимпиадах. В 1998 году команда дошла до 1/4 финала, а в 2006-м заняла девятое место.
Читать новость

§ Дантист
Re: Сборная Казахстана по хоккею сделала камбэк с 0:2, но...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 09.02.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русских слов уже не осталось что ли? Камбэк понимаешь она сделала. В газете РР корреспонднт один любил такие словечки "хавбэк, оформила хит трек", как будто для англичан пишут чесслово. Как раньше великие комментаторы без этого обходились?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 208
Пользователей: 1
Всего: 209

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх