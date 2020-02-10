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maxsaf
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Сборная Казахстана по хоккею сделала камбэк с 0:2, но проиграла и осталась без Олимпиады-2022

Vesti.kz

9 февраля 2020, 20:48 |  Спорт

Сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение в заключительном матче в рамках отборочного турнира к Олимпиаде-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: shaiba.kz

Подопечные Андрея Скабелки уступили команде Польши со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). При этом по ходу игры казахстанцы отыгрались с 0:2.

Первый период остался за гостями. На седьмой минуте Бартош Чура открыл счет в матче. Во второй 20-минутке поляки удвоили преимущество усилиями Мартина Прзыгодски (30-я). Однако радость соперников была недолгой.

Казахстанцам хватило 17 секунд после второй пропущенной шайбы, чтобы "размочить" счет - с передачи Кертиса Волка отличился Дастин Бойд. А спустя пять минут Бойд оформил дубль и восстановил равновесие. В голевой атаке поучаствовали Волк и Найджел Доус.

Начало заключительного периода началось для Скабелки не лучшим образом - спустя 30 секунд после вбрасывания в центральном круге Мацей Урбанович вновь вывел поляков вперед.

Благодаря этой победе сборная Польши заняла первое место в группе H и вышла в финальную стадию квалификацию на Олипиаду-2022.

Напомним, в двух прошедших матчах Казахстан разгромил Украину (8:1) и Нидерланды (7:1). В итоге команда Скабелки заняла второе место в группе и осталась без ОИ.

Финальный этап отбора на Игры-2022 состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Сборная Казахстана дважды участвовала в Олимпиадах. В 1998 году команда дошла до 1/4 финала, а в 2006-м заняла девятое место.
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§ Дантист
Re: Сборная Казахстана по хоккею сделала камбэк с 0:2, но...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 09.02.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русских слов уже не осталось что ли? Камбэк понимаешь она сделала. В газете РР корреспонднт один любил такие словечки "хавбэк, оформила хит трек", как будто для англичан пишут чесслово. Как раньше великие комментаторы без этого обходились?
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