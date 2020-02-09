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≡ "Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На итоговой отчётной встрече аким Рудного отвечал почти на все вопросы из зала без помощи подчиненных. Но запомнилось это мероприятие ещё и тем, что много вопросов задали журналисты. Подробный отчет - в репортаже Георгия ГОВОРОВА.
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§ таноми52
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.02.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-//Кому он там отдал свою душу? Он понимает что говорит/ А где он что про душу сказал?)


Вообще-то, Богу,как говорится обычно, отдают именно душу. Но посмертно.( Как пример употребления выражения:"Бедный малый в больничном бараке отдал душу бессмертную богу. Он смотрел на дорожные знаки, но совсем не смотрел на дорогу")
А если "отдал себя Богу" при жизни,то это про монастырь и монашество. :-)
При жизни отдать душу можно также дьяволу
Так что же нам хотел поведать господин ГАЯЗОВ? :-)
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§ abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вообще-то, Богу,как говорится обычно, отдают именно душу. Но посмертно.//

А как же кодекс чести Русского офицера?)1804 г.

Душа — Богу,сердце — женщине,долг — Отечеству,честь — никому.
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§ таноми52
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.02.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Душа — Богу,


Вот именно! Кодекс воинов! Предполагает возможность в любое время расстаться с телом!
Но трепать Кодекс чести Русского офицера в связи с такими личностями, как этот господин - кощунство!
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§ ACROS
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тут все только форумчане под разными никами) разве нет?)


Так то оно так конечно, но что то этот "рудничанин" резко перестал задавать вопросы и исчез.
Впрочем, этот Рудный со своим мусором, колесом и прочими, уже поднадоел.
И г-н Гаязов не самый плохой аким. Жесткий, волевой, не размазня. Ошибки и недочёты у всех бывают, даже у 01.
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§ abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но трепать Кодекс чести Русского офицера в связи с такими личностями, как этот господин - кощунство!//


Это был пример не значащий что Гаязов живёт по кодексу Русского офицера)
Да и при том в мусульманской традиции,душа правоверного мусульманина принадлежит богу всегда и безусловно) и для этого не надо быть духновым лицом или жить в монастыре)

Так что с православной позиции тут лучше не разбирать)
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§ abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так то оно так конечно, но что то этот "рудничанин" резко перестал задавать вопросы и исчез//


Ну может дела у человека) не постоянный же форумчанин)



Цитата-/Впрочем, этот Рудный со своим мусором, колесом и прочими, уже поднадоел.//


Сильное антиГаязовское лобби на форуме просто) в лице Сталкера) вот и приходится всей области читать почти каждую неделю про Рудный)


Цитата-//И г-н Гаязов не самый плохой аким. Жесткий, волевой, не размазня. Ошибки и недочёты у всех бывают, даже у 01.//


Да,особенный недочёт у этого акима-имя которое выговорить не могут)
Правда Сталкер?)
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§ ACROS
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А как же кодекс чести Русского офицера?)1804 г.


Он же казах, скорее и ближе - Жети Жарга или же Яса.
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§ abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Он же казах, скорее и ближе - Жети Жарга или же Яса//



Или Коран и сборник хадисов)
Госслужащим вроде пока не запрещено быть верующими в того или иного бога и быть последователем той или иной религиозной конфессии)
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§ drakon
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18547
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
"Аким не может владеть всей ситуацией"

Он - обязан, владеть ситуацией... :-P
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§ ACROS
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Он - обязан,


Я и не спорю с вами, наоборот: я за жесткую руку - аким( причём любой) не аглицкая королева, которая - ЦАРСТВУЕТ, НО НЕ ПРАВИТ.
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§ midzhe
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 09.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что на счёт улиц? Кажется аким передумал на счёт переименования и в этот раз вроде почти согласился поменять названия некоторых улиц
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§ сайлау курманов
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3497
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.02.20 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем закрывать дорогу? Ах да, небожителям тесно на обычной дороге с обычными людьми...
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