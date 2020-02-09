"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал

Итоговая отчётная встреча акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА прошла в горакимате 7 января. Глава города, как и на предыдущих встречах зачитал доклад и ответил на вопросы горожан - об очистке дорог от снега, освещении улиц, газификации нескольких микрорайонов, распределении строящегося нуждающимся, организации автобусного движения на дачи. На этот раз почти на все вопросы аким отвечал без помощи подчиненных.

Спросили и о приюте для бездомных животных. Гаязов ответил, что пока в планах развития города его создание не планируется. Но эта встреча была интересной ещё и тем, что много вопросов задали журналисты.

О вывозе мусора

- Ко мне последние полгода люди шлют письма и фото по ситуации с мусором в Рудном, - спросила собкор «Казахстанской правды» Евгения ЕРМАКОВА.- Все ждали, пока на рынок зайдёт другой игрок, но до сих пор ситуация не устаканилось. Когда будут утверждены новые тарифы для компаний по вывозу мусора? Второе - компания, которая ранее занималась вывозом мусора, рассылает пожелавшим расторгнуть договор потребителям отказы, требуя отказываться от её услуг только в судебном порядке. У меня есть копии таких уведомлений. В-третьих, я сегодня пораньше приехала в Рудный, обошла дворы вокруг акимата, везде около площадок есть выгребные ямы. Контейнерных площадок мало. Штрафуете ли вы мусоровывозящую компанию и людей, которые выбрасывают мусор в яму, потому что такие свалки по экологическому кодексу считаются несанкционированными?

- Что касается очистки снега и вывоза мусора - это ежедневная рутинная работа, - ответил Гаязов. - Когда я вышел из отпуска, мы сделали двухсменное дежурство исполнительной власти. Плюс мы призвали к ответственности через протокол все подразделения,которые на конкурсной основе выиграли, требуем с них исполнения своей работы. Плюс установили баки, плюс организовали вторую вечернюю планёрку в акимате.

Дополненить ответ Гаязов предложил своему заместителю по коммунальным вопросам Ануару ЕСКАТОВУ. Тот ометил, что тариф на вывоз мусора утверждён еще в 2010 году и с тех пор не менялся.

- В прошлом году было судебное заседание, где эти нормы ставили на утрату (актуальности - «НГ»), - пояснил Ескатов. - Представители компании ежегодно подают письма в городской маслихат, чтобы тариф поднять, доказывают его необоснованность. В прошлом году им это сделать не удалось. Каждый абонент вправе заключать договор с тем, с кем пожелает. Что касается расторжения договоров, это чисто юридический вопрос. Обе фирмы-поставщики услуг решают этот вопрос по-своему. Фирма, которая раньше была монополистом на рынке, предпринимает все меры, которые юридически возможны, чтобы потребители оставались с ним. Я считаю, это не противоречит закону. Если от надзорных органов будет представление, что это ущемляет чьи-то права, то соответствующие меры будут приняты. На встрече есть представители обеих компаний, они меня прекрасно слышат. Что касается штрафов по выгребным ямам - здесь есть представители полиции Рудного, которые ежедневно докладывают нам на планёрке о выписанных штрафах касательно этой темы. В отношении компаний мы тоже принимаем меры, штрафуем. Требования Экологического кодекса по разделению мусора у нас тоже соблюдают, но у нас это делается вручную. Конвейеры они не ставили.

О страничке Гаязова в Instagram

Редактор информационного портала iagorod.kz Ирина СТАРИКОВА спросила, мониторит ли Бахытжан Гаязов аккаунт аппарата акима в Instagram.

И предложила акиму Рудного создать свой собственный аккаунт, чтобы было удобнее общаться с жителями.

Отметим, что страницы в соцсетях есть у многих чиновников региона, активнее всего в них присутствует аким области Архимед Мухамбетов. Он, кстати, должен был присутствовать на заключительной отчётной встрече Гаязова, но по какой-то причине не приехал в Рудный.

- Я стал руководителем города рано и давно, давно я отдал себя Богу и народу, - ответил Гаязов. - Отслеживать СМИ порой бывает некогда. Что хорошо написано, никто не присылает, а плохое по WhatsApp мне скидывают и расстраивают меня. Как руководитель, вольно-невольно я реагирую. В 3 часа ночи или 5 утра поднимаю своих. Что касается открытия моей странички в социальных сетях… У меня каждый день страничка, все СМИ, начиная с планёрки… Стоит ли использовать одну социальную сеть, если они (заместители и помощники – «НГ») все с утра наваливаются на акима? Нет смысла, я думаю, играть в эти игры. Я думаю, нужно творить добро, хорошо работать и всё.

О продаже билетов на колесо обозрения

Корреспондент «НГ» затронул тему строительства аттракциона «Колесо обозрения» и судебных процессов, последовавших за ним. Специализированный межрайонный экономический суд признал колесо небезопасным и постановил демонтировать аттракцион. Кроме того, по подозрению в коррупции арестованы начальник отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов и юрист подрядной организации ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик, ведется следствие по уголовному делу. На предыдущей встрече 4 февраля Гаязов заявил, что не имеет отношения к тендеру на строительство аттракциона, так как эту функцию выполняет компьютер.

Но нас заинтересовал еще один аспект этой истории:

- Колесо обозрения было запущено 1 мая. «Наша Газета» публиковала репортаж с открытия аттракциона в парке «Достык». Я, как корреспондент, приобрёл в кассе парка один билет стоимостью 500 тенге, но, когда я садился в кабинку колеса, кондуктор не стал отрывать корешок, а просто забрал его и отнёс в кассу. Тогда я не придал этому знаения, но успел сфотографировать этот билет. Уже в суде выяснилось, что аттракцион на баланс парка не поступал, а значит, печатать и продавать билеты было незаконно. В суде ваш заместитель Елена Скаредина заявила «НГ», что не отрицает факт продажи билетов, но заверила, что сотрудники парка «Достык» к этому не имеют отношения, а о том, кто продавал билеты, не знает. Отсюда вопрос: каким образом билеты на аттракцион попали из рук сотрудников государственного предприятия парка «Достык» в руки неизвестных лиц, которые сумели в течение почти двух недель продавать их на территории парка, подвергая людей опасности. Неужели в акимате ничего об этом не знали?

- Я повторюсь, что когда мы узнали о неполадках - это произошло, когда мне на WhatsApp прислали видео с вращающимися кабинками, - мы написали в прокуратуру города, чтобы они приняли меры к подрядчику. Были сразу в два суда отправлены бумаги: в суд по хозяйственным спорам и суд по уголовным делам. Он (корреспондент - «НГ») заявляет, что там какие-то продавали билеты, хотя это колесо, по-моему, не работало, мне доложили, что оно было в тестовом режиме. Аким не может владеть всей ситуацией, где какое колесо крутится или нет. Поэтому прокурор здесь, снимите с него показания и пришейте их к делу.

- В случае, если начальника отдела строительства Тлеуова признают виновным, вы подадите в отставку согласно дополнениям к закону "О госслужбе", подписанных президентом Токаевым? – спросил корреспондент «НГ».

- Нет, не подам, он не мой непосредственный подчинённый. Если этого пожелает вышестоящее руководство, я подчинюсь, в течение нескольких минут я подам в отставку. Аким не может за весь город отвечать, за каждого человека. Как его воспитала мама...

- Вот произошла такая ситуация с колесом обозрения, но ни одного слова по этому поводу в вашем отчёте я не услышал. В СМИ вы это тоже не комментировали. Что вы думаете по поводу скандала со злополучным аттракционом?

- Тема моей встречи с населением - «Об итогах социально-экономического развития Рудного за 2019 год и приоритетных направлениях на 2020 год». Поэтому где и кто кого судит, кто что натворил – это в тему отчёта не входит.

Напомним, что о колесе обозрения Бахытжан Гаязов всё-таки говорил на отчётной встрече с населением по итогам 2018 года. Тогда колесо только строилось и акима спросили о планах по благоустройству Рудного и вот что он ответил:

- Я акимом в городе уже 7 с половиной лет. Помню времена, когда ни одной бани в городе не было, парки были запущены. Но меняется же все. Смотрите, какой парк «Достык» сейчас стал: солидные вложения сделали, малые архитектурные формы поставили, колесо обозрения самое модное установили.

История с кортежем

Отчётная встреча подошла к концу, жители Рудного и журналисты расходились по своим делам. Корреспондент «НГ» тоже возвращался в редакцию. Ещё до начала отчётной встречи я стал свидетелем забавной ситуации: полицейские перекрыли центральную улицу в районе городской площади и горакимата, остановив движение транспорта. В этот момент к зданию подъехали несколько автомобилей. У одного из них госномер 002РК, что означает принадлежность автомобиля к автопарку акимата. Из них вышли аким Рудного и ещё несколько человек. После встречи полицейские вновь остановили движение без особой необходимости. Посчитав, что это делается, чтобы дать уехать акиму и гостям из областного акимата, корреспондент "НГ" попытался заснять этот процесс на камеру своего телефона. Но дождаться выхода высоких чинов не удалось - съёмку прервал неизвестный мужчина лет 20-25.

- Ты чего здесь снимаешь? – спросил он. – Давай отойдём и поговорим!

Он попытался вырвать телефон из рук корреспондента и, несмотря на то, что ему показали удостоверение журналиста, продолжил мешать вести видеосъёмку. Корреспондент «НГ» попросил сотрудника полиции пресечь его действия. Тот проверил документы журналиста и спросил - зачем я снимаю мешающего мне вести видеосъёмку мужчину. В этот момент припаркованные у акимата автомобили (кстати, там установлен знак, запрещающий парковку) отъехали на задний двор акимата. Неизвестный мужчина помешал корреспонденту «НГ» проследовать за машинами, но через несколько минут перестал предъявлять претензии и ушёл с площади. Сотрудники полиции тоже покинули площадь. Кто был этот мужчина, узнать не удалось. Но своей цели он добился.

Фото Георгия ГОВОРОВА