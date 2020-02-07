Цитата: KstKZ:

А как же тогда не доказано - не вор. ? Или сегодня достаточно голых слов?

А это тут причем? Вы для начала определитесь в своей терминологии, а то Вы одной рукой пишете, что обманувших государство нельзя обзывать редисками, воров - коррупционерами, лохов - лохами, халтурщиков - непрофессионалами, а другой рукой требуете каких-то доказательств. Доказательств чего? Того, что обманщики - редиски, воры - коррупционеры и т.д. по списку?

Цитата: KstKZ:

Мне жаль, но как вы правильно заметили, все мы разные, и каждый читает одно и то же в разных ключах... я не считаю смех и хохмы над пострадавшими людьми юмором.

Мне тоже жаль, что невозможно понять с какого уровня восприятия вселенной Вы пытаетесь здесь вещать. Пока видно только, что есть желание хайпануть на противоречиях. Но, к Вашему сведению, над бедной женщиной никто не смеялся, обсуждалась и осуждалась ситуация, которой и дана была соответствующая оценка.



Если не давать адекватные оценки таким ситуациям, то многие могут решить, что этот развод - чистая случайность и легко смогут повторить такую ошибку. Тем более, что Ваша жалостливая позиция абсолютно никак не поможет этой женщине, потому что от этих слез ей не холодно и не жарко. Но это смягчит восприятие эпизода и не даст должного воспитательного эффекта для общества.



Цитата: KstKZ:

я не считаю смех и хохмы над пострадавшими людьми юмором.

Ну это смотря кого считать пострадавшим. Давайте начнем с сегодняшнего дня жалеть всех пострадавших. Вора, который не сумел замести следы. Коррупционера, которого поймали за руку. Бухгалтера, проигравшего на скачках зарплату предприятия. Халтурщика за то, что он не умеет работать, а берется. И с этого дня мы уже никогда не сможем улыбаться, только заливаться слезами, потому что всегда найдется тот, для кого "злая фортуна" повернулась не той стороной.