Жительница Костаная пришла на прием, который проводил 6 февраля начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Фото со страницы Facebook ДП КО
"Схема стала новой для этого вида преступления, - написал Аймагамбетов. - Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Также она рассказала, что он был успешным бизнесменом и миллионером. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам. Поэтому он завещал раздать миллион долларов в детские дома, дома престарелых. Сама женщина написала, что тоже тяжело больна и теперь у нее остается совсем немного времени для того, чтобы исполнить волю своего супруга".
В переписке жительница Костаная и "вдова миллионара" договорились, что перечислить такую сумму будет невыгодно из-за большой комиссии, поэтому деньги будут переданы посылкой.
"Действительно, с женщиной из Костаная через некоторое время свзялись по телефону и сообщили, что для пересылки посылки необходимо заплатить больше $5 000, - сообщил начальник департамента полиции. - Она взяла кредит и перечислила деньги. Потом на звонки больше никто не отвечал, а подруга заблокировала ее на Facebook".
По делу ведутся следственные действия. В департаменте полиции создана специальная группа для расследования этого вида преступлений.
В 2019году было раскрыто 77 эпизодов мошенничества, совершенного при помощи Интернета.
"Но все же схемы постоянно обновляются, - отмечает Аймагамбетов. - Единственный способ противостоять - быть более бдительными".
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