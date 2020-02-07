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abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Цитата//Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и непредвзятость исследования// Объективность создаётся...
07.02.20 16:44
таноми52
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ: Цитата: таноми52: 90 % форумов и есть такие Какие? Юморные? Негативные? Позитивные? Чёрные? Белые? Разве можно покрасить одним цветом или одним настроением? Но, думаю, начинается беседа...
07.02.20 16:42
abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Цитата//Всё дело в предыстории - не будь она такой жадной до халявы// Ну подождите,мы же не можем голословно утверждать что она хотела эти "миллионы" прикорманить себе?) Может она...
07.02.20 16:39
KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95: А Сталкер на этом негативе,соц исследование проведет) Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и...
07.02.20 16:39
yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Смехоэнурез повальный меняй аватарку, конспиратор: a.radikal.ru Victor Yang: проще же - это год рождения. неее Заканычу уже под полтинник.
07.02.20 16:36
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Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная

7 февраля 2020, 09:50 |  Криминал

Жительница Костаная пришла на прием, который проводил 6 февраля начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Facebook ДП КО

"Схема стала новой для этого вида преступления, - написал Аймагамбетов. - Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Также она рассказала, что он был успешным бизнесменом и миллионером. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам. Поэтому он завещал раздать миллион долларов в детские дома, дома престарелых. Сама женщина написала, что тоже тяжело больна и теперь у нее остается совсем немного времени для того, чтобы исполнить волю своего супруга".

В переписке жительница Костаная и "вдова миллионара" договорились, что перечислить такую сумму будет невыгодно из-за большой комиссии, поэтому деньги будут переданы посылкой.

"Действительно, с женщиной из Костаная через некоторое время свзялись по телефону и сообщили, что для пересылки посылки необходимо заплатить больше $5 000, - сообщил начальник департамента полиции. - Она взяла кредит и перечислила деньги. Потом на звонки больше никто не отвечал, а подруга заблокировала ее на Facebook".

По делу ведутся следственные действия. В департаменте полиции создана специальная группа для расследования этого вида преступлений.

В 2019году было раскрыто 77 эпизодов мошенничества, совершенного при помощи Интернета.

"Но все же схемы постоянно обновляются, - отмечает Аймагамбетов. - Единственный способ противостоять - быть более бдительными".
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Комментарии к новости
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§ Гриня
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для кого это новый вид мошенничества? Для полиции??? Такие письма об умерших родственниках -миллионерах уже больше 10 лет приходят.Просто возможно что она первый лох в Костанае,или Казахстане ,который на это повелся.Сколько людей обманывают,а они всё верят... Ужас просто.
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§ директор пляжа
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без лоха и жизнь плоха :lol:
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§ Тот самый
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В переписке жительница Костаная и "вдова миллионара" договорились, что перечислить такую сумму будет невыгодно из-за большой комиссии, поэтому деньги будут переданы посылкой.


Да уж, не жительница, а дура из Кустаная (уж извините!). Денежные знаки запрещены к пересылке почтой. Еще подумал, откуда у таких лишние $5000 в наличии. А нет, всё верно - в кредит.
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§ Добринцофф
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7028
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.02.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жажда халявы затмила разум,какие деньги посылкой?
Это каким надо быть идиотом,что бы поверить в то,что по почте придёт ящик с деньгами,а 5000$ -это что почтовые услуги?
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§ Тот самый
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
уже больше 10 лет приходят


мне африканские жёны больше нравились, обычно фотку ещё приложит на яхте ))
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§ maxsaf
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А нет, всё верно - в кредит.

Списать. Как и остальным таким же как она.))
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§ maxsaf
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В департаменте полиции создана специальная группа для расследования этого вида преступлений.

В каком смысле создана, когда?
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§ андрей 117
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 07.02.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уж точно сказано.Лохи не динозавры не вымрут.не знаю.что на уме было у этой барышни когда она кредит брала и ждала миллионы по почте???наверно у нее уже план был готов как она эти деньги по детским домам и домам престарелых разносит в клетчатой сумке.
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§ сайлау курманов
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3493
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.02.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, как у соседки дела были плохи, так она звала гадалку, та велела собрать по горсточку продуктов двенадцати наименовании для прочтения специальной молитвы. Когда гадалка пачку масла с палкой колбасы и прочие продукты связала в котомку и свалила восвояси, соседке стало плохо. Лучше бы она сама съела всю котомку
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§ Маркс
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще О. Генри описывал похожую ситуацию в цикле "Благородный жулик". Так что таких разводов полно и до этого случая было. Только раньше по мелочи тырили. То машину хотят купить из-за границы, то на OLX какую нибудь шмотку, потому что ностальгия мучает. Или еще какие нибудь штучки придумывают, чтобы войти в доверие, а в итоге всегда одно, сначала требуется выслать определенную сумму на какое-нибудь действие, чтобы потом пролился золотой дождь. Но после отправки денег, барометр ожидания всегда будет показывать ясную погоду.
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* Victor Yang
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12457
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
не знаю.что на уме было у этой барышни когда она кредит брала и ждала миллионы по почте??

Дык это... - Вложение капитала)))
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§ Маркс
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Списать. Как и остальным таким же как она.))

И дать машину из Армении в качестве премии.
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§ Козлов я
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.02.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И дать машину из Армении в качестве премии.


Очень остроумно!!! Аплодисменты!!! Забыли добавить и квартиру, может она многодетная мать? Она виновата в своей ошибке, просит помочь органы МВД. Гордитесь наверно своей репликой?
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* KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Еще О. Генри описывал похожую ситуацию в цикле "Благородный жулик"


Ох какая начитанность!!! Вы видимо грамотный и эрудированный человек!!! Увы не все такие у нас и что? Теперь их поливать грязью? Тыкать их необразованностью и незнанием того или иного?
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