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≡ "Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37982
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ 4 февраля на встрече с населением впервые публично высказался о злополучном аттракционе после того, как в июне 2019 года кабинки колеса обозрения начали при сильных порывах ветра вращаться вокруг своей оси.
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§ Alehander
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Alehander


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 05.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Демпинганул миллиард"
Демпинг: - Продажа товаров на иностранном рынке по пониженным ценам для вытеснения конкурентов.

Каким образом можно применить это слово к событиям связанным с колесом обозрения?
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§ maxsaf
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5252
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В личном деле все указано. Не ленитесь, читайте//

Цитата:
abaika95:
Читаю,Макс работал в акиматах программистом с 2000 по 2001


Кому-то еще нужны доказательства, что наш Абайка - засланный казачок? :lol:
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§ abaika95
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кому-то еще нужны доказательства, что наш Абайка - засланный казачок?//



Тешит наверное самолюбие препологая что на тебя где-то кем-то заведено досье или кто-то следит за твоей жизнью)


Макс кому ты нужен?)

Мои предположения чистая дедукция ну или пальцем в небо)

Что Программист ты сам писал
В акимате работал тоже сам писал
Уехал из КЗ в начале 2000ых тоже сам писал
Делаю предположение что ты работал в акимате-программистом где-то в начале 2000-ых перед уездом)
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