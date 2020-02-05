abaika95 "Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3069

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:18 Цитата-//Кому-то еще нужны доказательства, что наш Абайка - засланный казачок?//







Тешит наверное самолюбие препологая что на тебя где-то кем-то заведено досье или кто-то следит за твоей жизнью)





Макс кому ты нужен?)



Мои предположения чистая дедукция ну или пальцем в небо)



Что Программист ты сам писал

В акимате работал тоже сам писал

Уехал из КЗ в начале 2000ых тоже сам писал

Делаю предположение что ты работал в акимате-программистом где-то в начале 2000-ых перед уездом)