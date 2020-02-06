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≡ "Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37980
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экскурсию для местных госслужащих по одному из самых старых зданий Костанайской области — следственному изолятору, расположенному по ул. Жангельдина, 9, организовали сегодня, 6 февраля. Организатором выступила антикоррупционная служба области.
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§ таноми52
Re: "Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1568
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.02.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цель акции - показать камеры, обстановку, показать, как здесь страшно, чтобы госслужащие смогли прочувствовать атмосферу и понять, что не стоит брать взятки.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/arti

Страшно, аж жуть!
Трижды ха-ха!
Госслужащие посмотрят и решат, что 160 млн стоят того, чтобы некоторое время провести в не очень комфортных условиях...
Такие экскурсии могут немного напугать первоклашек, но уж никак не прожженных взяточников и коррупционеров
Вот, если б их провели по штольням, в которых работают закованные в кандалы каторжники, то какой-никакой эффект бы был :-)
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§ ACROS
Re: "Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.02.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чепуха всё это: имиджевое и совершенно бесполезное мероприятие антикоррупционщиков. Кажеться, недавно в СМИ прошло сообщение об очередном задержании гос.чиновника из Туркестанской области, где раннее прошло аналогичное мероприятие. Интересно: высшее руководство страны ( министры и выше )тоже пригласят посетить подобные учреждения ?
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§ ACROS
Re: "Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.02.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чепуха всё это, прямо как в детском саду: имиджевое и совершенно бесполезное мероприятие антикоррупционщиков. Кажеться, недавно в СМИ прошло сообщение об очередном задержании гос.чиновника из Туркестанской области, где раннее прошло аналогичное мероприятие. Украсть у государства, считаеться не зазорным, а "умением жить", если ты работаешь на хлебном и доходном месте и НИЧЕГО не взял, то на тебя , твои же коллеги гос.служащие, будут смотреть с ПРЕЗРЕНИЕМ. Интересно: высшее руководство страны ( министры и выше )тоже пригласят посетить подобные учреждения ? Если чиновник украл 100 лямов,а доказали 30- 50 лямов и ему дадут за это 5-8 лет, то с учётом штрафа и УДО - конечно ему лучше украсть.
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