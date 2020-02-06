таноми52 Re: "Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1568

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:34 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/arti



Страшно, аж жуть!

Трижды ха-ха!

Госслужащие посмотрят и решат, что 160 млн стоят того, чтобы некоторое время провести в не очень комфортных условиях...

Такие экскурсии могут немного напугать первоклашек, но уж никак не прожженных взяточников и коррупционеров

Вот, если б их провели по штольням, в которых работают закованные в кандалы каторжники, то какой-никакой эффект бы был Цель акции - показать камеры, обстановку, показать, как здесь страшно, чтобы госслужащие смогли прочувствовать атмосферу и понять, что не стоит брать взятки.Источник:Страшно, аж жуть!Трижды ха-ха!Госслужащие посмотрят и решат, что 160 млн стоят того, чтобы некоторое время провести в не очень комфортных условиях...Такие экскурсии могут немного напугать первоклашек, но уж никак не прожженных взяточников и коррупционеровВот, если б их провели по штольням, в которых работают закованные в кандалы каторжники, то какой-никакой эффект бы был