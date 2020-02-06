"Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?
Ольга ЛИХОГРАЙ
Экскурсию для местных госслужащих по одному из самых старых зданий Костанайской области - следственному изолятору, расположенному по ул. Жангельдина, 9, организовали сегодня, 6 февраля. Организатором выступила антикоррупционная служба области.
- В экскурсии участвуют госслужащие 20 управлений и департаментов области, - сообщил заместитель руководителя антикоррупционной службы Костанайской области Данияр СМАГУЛОВ. - Цель акции - показать камеры, обстановку, показать, как здесь страшно, чтобы госслужащие смогли прочувствовать атмосферу и понять, что не стоит брать взятки. Сегодня в акции принимают участие специалисты и руководители отделов, но мы постараемся привести сюда всех - вплоть до высшего руководства.
В общих камерах стоят двухярусные кровати и столы со скамейками
- Акима области и его заместителей тоже? - поинтересовалась корреспондент «НГ».
- Акима области, конечно, не поведем, но акимов городов и районов точно, - ответил Смагулов. - Что касается вопроса посещения СИЗО заместителями акима области, то мы его рассматриваем.
В этой комнате у арестованных берут отпечатки пальцев и делают фото для личных дел
Во время экскурсий по узким и длинным коридорам мрачного здания гостям рассказали, что это единственный СИЗО Костаная. Его строительство началось еще в 1981 году, с 1905 года здесь располагалась царская тюрьма. При большевиках она стала следственным изолятором. В те времена в нем, кроме камер, была оборудована комната Ленина,видимо, для перевоспитания контингента на примере вождя революции. Здесь располагались и застенки НКВД.
- Сейчас в СИЗО 75 камер, в которых содержатся те, кому суд назначил арест, - пояснил начальник отдела режима и охраны СИЗО Айдын ЕСЕНБАЕВ. - Осужденные, которые ждут вступления приговора в силу или апелляции, в течение 15 дней также содержатся здесь. Некоторые осужденные остаются отбывать наказание в хозблоке СИЗО - в основном это те, у кого первая судимость, а срок наказания не превышает 5-ти лет общего режима. Сюда доставляются заключенные, которые, к примеру, идут по этапу из одного в города в другой, а на ночь останавливаются в нашем СИЗО.
В таких комнатх живут осужденные, работающие в хозблоках
Госслужащим и журналистам показали несколько видов камер: обычные, две камеры для приговоренных к ПЛС (пожизненному лишению свободы) и три дисциплинарных изолятора (проще говоря, карцера).
В карцере кровати на день поднимают. Можно только сидеть
- В эти камеры попадают те, кто нарушает режим пребывания в СИЗО, - объяснил Есенбаев. - В них в 6 утра после подъема поднимается кровать и нарушитель может только стоять или сидеть вплоть до отбоя 20.00. Содержать в такой камере нарушителей можно не более 15-ти суток. Если и в этом изоляторе нарушается режим — заключенного отправляют в другую одиночную камеру, где он может сидеть до 6-ти месяцев.
Так выглядит камера ПЛС
- А побеги у вас были? - поинтересовались журналисты.
- Один-единственный побег из этого СИЗО совершил Амангельды Иманов, - ответил начальник отдела режима и охраны.
В одну из общих камер № 14, рассчитанную на 16 человек, нескольких госслужащих даже закрыли на пару минут. Чтобы почуствовали атмосферу изоляции. После открытия камеры некоторые уже сидели и даже лежали на кроватях, уверяя, что испытывают не самые приятные ощущения.
На экскурсии рассказали, что в камерах для ПЛС отбывали 15 дней до вступления приговора в силу Лесников, убивший Викторию Ганю и Челах, пожизненно осужденный за массовое убийство сослуживцев на пограничном посту Арканкерген. В общем, страху нагнали много, а напоследок показали плац, окруженный колючей проволокой, где за сетками разрывались от лая пять немецких овчарок.
- Конечно, мне было страшно, не хотел бы сюда попасть, - поделился впечатлениями с «НГ» после экскурсии руководитель отдела водных ресурсов управления природных ресурсов и природопользования области Арыстан КАБДУЛЛА. - Я работаю на госслужбе 4 года. Считаю, что это полезная акция. Хотя считаю, что на экскурсии в СИЗО должны побывать все госслужащие, а не несколько десятков человек.
Как пояснили во время экскурсии, всего в Костанайской области около 6 000 чиновников.
Фото Ксении РЕБИК
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"Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?
Не те камеры им показали. Надо было показать камеры, где люди спят в 3 смены... :-o И оставить их в них на пару часов... :lol: :oops:
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
Ну вот вам и колесо... :lol: :oops: Ворують, батенька - ворують... :lol: ;-)
Избушка там на курьих ножках...
самый умный: Думаю, Наталье Здоровец было бы интересно Думаю и нам быдо бы интересно, их увидеть, хотя бы на фото... :lol: :oops:
Избушка там на курьих ножках...
Маркс: Из обрезков и обрубков можно Всё - построить. На то были раньше специально обученные дюди... :lol: :oops:
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Тот самый: Новостей у нас про это нет, Значит никто Казахов не угнетает... :oops: