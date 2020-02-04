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≡ "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчётная встреча акима Рудного по традиции началась с отчёта о развитии города и планах. А вот на череду вопросов он отвечал, прибегая к помощи своих заместителей и подчинённых. Дошло до того, что одного из них Гаязов решил уволить.
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§ Рудничанин
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Рудничанин


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Сообщений: 14
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был сегодня в РИИ, хочу заметить, что аким бодро отчитался! В общих чертах рудничане поддерживают и благодарят акима за проделанную работу в 2019 году!

Также хотел бы обратиться к руководству НГ, ваш молодой журналист, с румяными щечками не всегда компетентен и выдаёт в эфир какую-то дичь)))) поучится бы ему ещё!!!

Пенсионер БУРКОВ в итоге был доволен ответом и поблагодарил акима!
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* Георгий ГОВОРОВ
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 15
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
выдаёт в эфир какую-то дичь)))) поучится бы ему ещё!!!

Позвольте поинтересоваться, что из изложенного вы считаете "дичью"? Я что-то исказил, где-то написал неправду. Давайте вместе обсудим каждый момент, если не прав, то извинюсь за искажение информации.
Цитата:
Рудничанин:
Был сегодня в РИИ, хочу заметить, что аким бодро отчитался! В общих чертах рудничане поддерживают и благодарят акима за проделанную работу в 2019 году!

Я бы не стал говорить за всех рудничан. В тексте вы не найдёте фразы "рудничане остались ответами недовольны", "рудничане не поддерживают акима". Я такого не писал!! Если вы внимательно перечитаете текст, то увидите, что я написал "Вопросы были критичными к властям". Разве не так? Или по уборке снега, ремонту асфальтовых дорог, ремонту в СШ №18, очереди в детский сад - люди говорили что всё в этих отрослях нормально?
Цитата:
Рудничанин:
Пенсионер БУРКОВ в итоге был доволен ответом и поблагодарил акима!

Я не написал, что он остался недовольным. Я этого не знаю. Я тезисно написал - что пенсионер сказал акиму и что Гаязов ответил. Если цитата неверна, я готов это обсудить. Я не давал оценку его ответу.
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