"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами

Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ провёл сегодня, 4 февраля, отчётную встречу с населением в актовом зале РИИ. Встреча растянулась на 2 часа, началась она традиционно - с отчёта о развитии города и планах.

- В прошедшем году мы большое внимание уделили развитию инфраструктуры города, - зачитал отчёт Гаязов. - Средним ремонтом дорог охвачено 180 000 кв. м. Мы кладём асфальт там, где его не было, ударными темпами. Средняя заработная плата в Рудном составляет 173 446 тенге. В планах на 2020 год у нас замена 9 лифтов в многоэтажных домах, строительство 10 детских спортивно-игровых площадок, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкция Дворца развития и творчества детей и молодёжи, проведение экспертизы ПСД на строительство нового Дома молодёжи, восстановление ясли-сада на 265 мест, увеличить госзаказ на 200 мест в двух частных садах.

Первые вопросы буквально дублировали выдержки из отчёта акима. При этом большинство из них были критичными к властям.

Ляззат МУКУШЕВА рассказала градоначальнику, что её сын 2018 года рождения стоит в очереди на место в детском саду, его номер 1087. Женщина не верит, что сын успеет поступить в садик до того, как его примут в 1 класс.

Подробный ответ на этот вопрос аким Рудного предложил дать своему заместителю по социальным вопросам Елене СКАРЕДИНОЙ. Она сообщила, что 2 года назад в детсадах нуждались более 5 000 рудненских семей, а в феврале 2020 года эта цифра снизилась до 3 788-ми.

- Мы стали практиковать варианты, когда образовательные заказы размещаются в частных детских садах, - отметила Скаредина. - Эта норма действует по всему Казахстану. В таком случае родители оплачивают только питание. Мы всё делаем, чтобы с помощью и таких методов снизить потребность в детских садах.

Настоящую ревизию работы акима устроил пенсионер Леонид БУРКОВ. Он заявил, что есть проблемы по укладке асфальта, напомнил, что не смог добиться от акимата установки в его дворе детской площадки, и добавил: «О благоустройстве городского пляжа говоря с властями уже четвертый год, но купаться по- прежнему негде, хотя река рядом».

Прежде, чем ответить, Бахытжан Гаязов попросил руководителя аппарата акимата Рудного Азамата ИСКАКОВА предоставить ему список из 16 вопросов и ответов по итогам прошлогодней встречи с населением. Но под рукой этого документа у Искакова не оказалось.

- Если у акима города духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо! - заявил Бахытжан Гаязов. - Вы мне сказали, что по всем вопросам прошлой встречи нашли решения. Вы меня обманули! Первый заместитель, подумайте об его отстранении с работы!

Забегая вперёд скажем, что в конце встречи аким сменил гнев на милость.

- Проект благоустройства пляжа нужно согласовывать с республиканскими органами, - пояснил Гаязов в ответ на последний вопрос Буркова. И резко отреагировал на критику своей работы: - Вспомните вчерашний день! Да, 21 век, мы не должны попрекать... Когда я 8 лет назад принимал город, не было бань, негде было помыться. Если вы забыли, я помню! Да, бельмо можно увидеть и попрекнуть, сидя в зале. Поручаю моим заместителям проехать вместе с Леонидом Бурковым по указанным им местам и исправить ситуацию.

Екатерина КОРЧАГИНА подняла тему очистки улиц от снега. По её мнению, чистят в Рудном только центральные улицы, а вот внутри дворов и особенно возле школ - не пройти, не проехать.

- По снегоуборке хочу сказать, что много снега, а значит, влаги - это хорошо, значит, урожайность хорошая летом будет, - пошутил Гаязов. - А если серьёзно - когда я вышел из отпуска, в социальных сетях был ажиотаж по поводу снегоуборки (Видимо аким вспоминает призыв подать в отставку, размещённый в паблике «Типичный Рудный», - «НГ») Я это читал, приехал, принял меры. У нас круглые сутки дежурит исполнительная власть. Ответственный подрядчик тоже перешёл на работу в две смены. Основные улицы почистили, переходим на окраины. А внутри школ и садиков должен убирать персонал учебной организации.

Руководитель ТОО «Рахат-2018» Рашит АЗБАРОВ - организации, которая выиграла тендер на очистку улиц от снега, добавил, что все пешеходные переходы вычищаются. Для этого даже приобрели новую технику.

Правда, далеко ходить за подтверждением слов Екатерины Корчагиной не пришлось. Эта лавочка, которую так усиленно откапывает во время отчётной встречи мужчина на фотографии, установлена на центральной улице города, в нескольких десятках метров от акимата.

На дорогах, в том числе и в автобусных карманах, найти лёд и закаменевший снег не составит труда. Вот и наши коллеги из Нур-Султана, приехавшие снимать программу про акима Рудного, обратили внимание на никуда не годную очистку улиц от снега.

Прозвучал вопрос и об организации пассажирских перевозок. Бахытжану Темировичу напомнили, что на прошлогодней отчётной встрече он заявлял о планах на приобретение 20 автобусов. Гаязов коротко отметил, что 7 автобусов АО «ССГПО» уже приобрело, остальные на подходе. Правда, пока непонятно, как они обновят автопарк Рудного - АО «ССГПО» не выигрывало тендер на организацию перевозок, поэтому просто передать эти автобусы городу не может.

- ССГПО закупает 20 автобусов для своих нужд, - пояснила "НГ" после встречи Елена Скаредина. - ССГПО не обязано закупать автобусы для частного лица. Вопрос ставился в том, чтобы улучшить парк автобусов. При этом создать из этих автобусов отдельное ГКП или ТОО невозможно. Большую часть маршрутов выиграло «Рудныйавтотранс», они должны заняться обновлением парка.

Ещё одну отчётную встречу акима Рудного проведут в городском акимате 7 февраля, начало - в 15:00. Предполагается, что в ней примет участие участие аким области Архимед Мухамбетов.

Фото Георгия ГОВОРОВА