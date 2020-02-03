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≡ 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37951
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на областном совещании сообщил директор Костанайского филиала РГУ «Национальный Банк РК» Жомарт КАЖРАХИМОВ. Акция по списанию с суммы основного долга до 300 тыс. тенге охватила в области 14 710 заемщиков.
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§ yudjin
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6376
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.02.20 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я с тобой!

А у меня нет ни одного кредита... Надо выйти с кричалкой:
"Аким У-у-ходи!" ;-)
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§ alex_60
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7148
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аж зависть берет,у людей жизнь бьет ключем.
кредиты,ипотеки, армянские автО...
невольно подумаешь,а жизнь то проходит мимо.
настоящая..живая..
Леопольд,выходи....давайте жить дружно...
так только могу.
тоска..

[Исправлено: alex_60, 03.02.2020 - 20:40]
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§ Маркс
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Маркс


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Сообщений: 730
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это такая замануха от банков. Кредитов стали брать мало. Я бы на месте банков еще бы раз списал долги, чтобы прямо ажиотаж сделать с кредитами, чтобы километровые очереди в банки стояли. Народ в надежде списания понаберет кредитов, а потом придется отрабатывать, так и экономику в государстве поднять можно. Обманом раскрутить потребительский маховик.
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* Добринцофф
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7011
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.02.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Я бы на месте банков еще бы раз списал долги, чтобы прямо ажиотаж сделать с кредитами, чтобы километровые очереди в банки стояли. Народ в надежде списания понаберет кредитов,

Тем кому списали, сказали больше не будут давать.
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§ Маркс
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Тем кому списали, сказали больше не будут давать.

Ну это как в пирамиде. Первой волне списали, второй волне списали, дождались девятого вала и сняли все пенки. Теперь можно сидеть, курить бамбук.
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* KstKZ
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
KstKZ


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Сообщений: 36
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 04.02.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Тем кому списали, сказали больше не будут давать.


Вся беда в том, что только "сказали" и не более, берут люди опять, есть примеры...
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§ alex_60
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7148
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
следующий этап скорее всего будет такой-
дайте денег, хотим денег. и побольше.
почему у вас есть , а нас нет.
выходи...
просто и понятно.
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§ abaika95
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А у меня нет ни одного кредита//



А возмущается больше всех) живи не тужи)




Цитата-//следующий этап скорее всего будет такой-дайте денег, хотим денег. и побольше./


Или хотим альфард и не е..... что он там переделанный,старый,в Армении в угоне числится и тому подобное,хотим и все тут,или устроим майдан)

Землю-крестьянам
Фабрики-рабочим
Альфарды-халявщикам
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