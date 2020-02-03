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Victor Yang
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Я тоже хочу чтобы мне списали. Аким, выходи!(с)
03.02.20 13:14
сайлау курманов
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Ещё бы спрашивали на какие цели берут кредит, при предоставлении документов о смерти родственников надо бы по людски с ними, а то вон у соседей умер сын, старики брали на двоих двести тысяч, надо...
03.02.20 13:13
maxsaf
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Тем, кто хотел взять кредит, но передумал - компенсация будет? :lol: [Исправлено: maxsaf, 03.02.2020 - 13:08]
03.02.20 12:59
Lex
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Тот самый: что-то мне подсказывает что с цифрами попутали погранцы "нечайно")
03.02.20 12:57
Тот самый
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Столько шума из-за 30000 машин. А сколько всего транспорта в КЗ? Вроде 4-5 миллионов. Тогда могли бы сделать такую амнистию: выдать жёлтые номера им на вечно, т.е. запретить перепродажу этих машин (а...
03.02.20 12:52
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3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области

Галина КАТКОВА

3 февраля 2020, 12:56 |  Государство

Об этом сегодня, 3 февраля, на областном совещании сообщил директор Костанайского филиала РГУ «Национальный Банк РК» Жомарт КАЖРАХИМОВ. Акция по списанию с суммы основного долга до 300 тыс. тенге охватила в области 14 710 заемщиков.

Жомарт Кажрахимов  / Фото из архива "НГ"

По словам Кажрахимова, это 2,3% от общего количества жителей области, взявших беззалоговые кредиты. Погашено было почти 2,6 млрд тенге долга, что составляет 2,2% от общей суммы задолженности. Кроме того, 50 000 заемщиков списаны штрафы и пени на сумму 1,2 млрд тенге.

- В законодательство внесены изменения, которые вводят с 1 января 2020 года регулирование и надзор в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению, - напомнил директор филиала Нацбанка РК. - У нас по области, согласно данным Министерства юстиции, 113 ломбардов и 22 кредитных товарищества. Они должны будут до 1 июля текущего года пройти учетную регистрацию в уполномоченном органе.

Также с 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков – введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, который сегодня составляет 31 183 тенге. Запрещается начисление неустойки и комиссий по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц после 90 дней просрочки.

- Надеемся, этим будет ограничен постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам. За прошлый год количество таких займов выросло на 28%, - сказал Кажрахимов.

При этом аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что к нему на личный прием до сих пор идут люди, которые заявляют, что в прошлом году не были осведомлены об акции по списанию кредитных задолженностей.

- Вот сейчас хозяева ломбардов, руководители кредитных товариществ должны пройти учетную регистрацию, - обозначил еще одну проблему глава региона. - Без нее, я так понимаю, с июля не смогут работать? Вы с ними совещание провели? Это же серьезно! Через товарищества сельхозпроизводители кредиты берут на посевную, уборку.

Оказалось, что названным субъектам бизнеса направлены письменные извещения. Но аким области поручил все-таки провести совещание с главами кредитных товариществ и владельцами ломбардов - разъяснить все по процедуре учетной регистрации.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем, кто хотел взять кредит, но передумал - компенсация будет? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2020 - 13:08]
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* сайлау курманов
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3479
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.02.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы спрашивали на какие цели берут кредит, при предоставлении документов о смерти родственников надо бы по людски с ними, а то вон у соседей умер сын, старики брали на двоих двести тысяч, надо отдать пятьсот с лишним, старики голодной смертью пойдут за сыном
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* Victor Yang
Re: 3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12446
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.02.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже хочу чтобы мне списали. Аким, выходи!(с)
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* KstKZ
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 13:15
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* KstKZ
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 13:17
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