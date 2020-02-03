3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области

Об этом сегодня, 3 февраля, на областном совещании сообщил директор Костанайского филиала РГУ «Национальный Банк РК» Жомарт КАЖРАХИМОВ. Акция по списанию с суммы основного долга до 300 тыс. тенге охватила в области 14 710 заемщиков.

Жомарт Кажрахимов / Фото из архива "НГ"

По словам Кажрахимова, это 2,3% от общего количества жителей области, взявших беззалоговые кредиты. Погашено было почти 2,6 млрд тенге долга, что составляет 2,2% от общей суммы задолженности. Кроме того, 50 000 заемщиков списаны штрафы и пени на сумму 1,2 млрд тенге.

- В законодательство внесены изменения, которые вводят с 1 января 2020 года регулирование и надзор в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению, - напомнил директор филиала Нацбанка РК. - У нас по области, согласно данным Министерства юстиции, 113 ломбардов и 22 кредитных товарищества. Они должны будут до 1 июля текущего года пройти учетную регистрацию в уполномоченном органе.

Также с 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков – введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, который сегодня составляет 31 183 тенге. Запрещается начисление неустойки и комиссий по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц после 90 дней просрочки.

- Надеемся, этим будет ограничен постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам. За прошлый год количество таких займов выросло на 28%, - сказал Кажрахимов.

При этом аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что к нему на личный прием до сих пор идут люди, которые заявляют, что в прошлом году не были осведомлены об акции по списанию кредитных задолженностей.

- Вот сейчас хозяева ломбардов, руководители кредитных товариществ должны пройти учетную регистрацию, - обозначил еще одну проблему глава региона. - Без нее, я так понимаю, с июля не смогут работать? Вы с ними совещание провели? Это же серьезно! Через товарищества сельхозпроизводители кредиты берут на посевную, уборку.

Оказалось, что названным субъектам бизнеса направлены письменные извещения. Но аким области поручил все-таки провести совещание с главами кредитных товариществ и владельцами ломбардов - разъяснить все по процедуре учетной регистрации.