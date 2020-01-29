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§ NG.kz
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37896
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сказал, что минимальная заработная плата в размере 42 тысяч тенге "это очень мало". Он заявил это, когда объяснял, почему накопительная пенсионная система не способна в достаточной мере компенсировать солидарную.
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* Тот самый
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Тот самый


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Сообщений: 394
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во всём мире применяется индекс Кейтца – это отношение минимальной зарплаты к средней зарплате. Этот показатель должен достигать 46-50%


Только у них считают медианную, а у нас среднеарифметическую. Халык считал года 2 назад медианную среднюю зарплату для Казахстана, 83000 тенге получилось. Как раз 50% по индексу Кейтца. Так что министр труда может успокоиться.

[Исправлено: Тот самый, 29.01.2020 - 12:36]
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§ Поедатель
Re: Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 29.01.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может министр труда пообщается в кулуарах с зам.министра сельского хозяйства по вопросу "достойной зарплаты"? Как там говаривали в статье, что человек не должен ходить с протянутой рукой, поэтому и отпускные в 3 000 000 тенге считаются нормальными. Тот кто получает 42 000 тенге вряд ли вообще пойдёт в отпуск, ну если только без содержания.
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§ директор пляжа
Re: Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 29.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
средняя зарплата 181, учитителя получают 90. а чинуши премии по ляму выписывают. есть справедливость?
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