Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало

Биржан Нурымбетов сказал, что имеющаяся накопительная пенсионная система не способна в достаточной мере компенсировать солидарную, передает Informburo.kz.

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Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сказал, что минимальная заработная плата в размере 42 тысяч тенге "это очень мало". Он заявил это, когда объяснял, почему накопительная пенсионная система не способна в достаточной мере компенсировать солидарную.

"У нас сворачивается солидарная пенсионная система. Та пенсия, которую государство платит, она выплачивается за стаж до 1 января 1998 года. Уже сейчас на пенсию выходят люди 1956-1957 годов рождения, они не имеют полного требуемого стажа. Поэтому на первую роль выходит накопительная пенсионная система. Но она в сегодняшнем состоянии не способна полностью в достаточной мере компенсировать солидарную. По нескольким причинам", – сказал Биржан Нурымбетов.

Первой причиной министр обозначил доходы населения. Средняя зарплата в РК – 181 тысяча тенге, тогда как минимальная составляет всего 42 тысячи тенге, и это, по мнению главы ведомства, очень мало.

"Мы должны повысить зарплаты. У нас есть регулирующий фактор – это минимальная зарплата. Она у нас 42 тысячи. Это мало, это очень мало. Во всём мире применяется индекс Кейтца – это отношение минимальной зарплаты к средней зарплате. Этот показатель должен достигать 46-50%. Мы сейчас минимальную зарплату должны повысить. Такие меры уже предпринимает Правительство", – отметил министр.

Биржан Нурымбетов также напомнил, что не все казахстанцы участвуют в накопительной пенсионной системе, и многие из тех, кто в ней задействован, делают взносы нерегулярно.

"У нас 8,7 млн занятого населения. Из них хотя бы один раз в год в накопительную систему уплачивают взносы 6,5 млн человек. Из них 1,6 млн уплачивают 1-5 раз. При этом у нас почти 100 тысяч предприятий имеют задолженность по обязательным пенсионным взносам порядка 2,7 млрд тенге. Поэтому мы предложили усилить ответственность работодателя. Сегодня 2,7 млрд тенге есть задолженность по отчислениям, а по налогам – нет долгов. Это показывает разницу в отношении к пенсионным вкладам", – сказал он.