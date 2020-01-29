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§ NG.kz
Сократить список тех, кого обяжут отчитываться о доходах, предложили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр финансов Канат Баедилов на круглом столе в Сенате предложил сократить число обязанных сдавать декларации о доходах до 3,5 миллиона человек. Согласно действующим нормам декларации будут сдавать 13 миллионов человек.
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§ сайлау курманов
Re: Сократить список тех, кого обяжут отчитываться о доходах,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3456
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
госслужащие и приравненные
Этих надо впервую очередь,
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