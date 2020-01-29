Сократить список тех, кого обяжут отчитываться о доходах, предложили в Казахстане

В Казахстане предлагают в четыре раза сократить количество людей, которые будут сдавать декларации о доходах и имуществе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Вице-министр финансов Канат Баедилов на круглом столе в Сенате предложил сократить число обязанных сдавать декларации о доходах до 3,5 миллиона человек. Согласно действующим нормам декларации будут сдавать 13 миллионов человек.

Для снижения административной нагрузки на физических лиц в виде предоставления декларации предлагается установить конкретный перечень людей, на которых будут возложены такие обязательства:

Это госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги.

Лица, получившие доходы, подлежащие обложению, самостоятельно, в том числе лица, получившие имущественный доход, доход из источников за пределами Казахстана, а также доход от лиц, не являющихся налоговыми агентами.

Лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, в сумме, превышающей тысячу МРП (2 миллиона 651 тысяча тенге в 2020 году. - Прим.) по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода.

Лица, имеющие на праве собственности имущество, зарегистрированное в компетентном органе иностранного государства.

Лица, у которых наступил один из следующих случаев: отчуждение имущества, подлежащего регистрации за пределами Казахстана; приобретение имущества, подлежащего регистрации, в том числе за пределами Казахстана, и отражение сведений об источниках и расходах на его приобретение; привлечение или уступка права требования в долевом жилищном строительстве, в том числе за пределами Казахстана; наличие дебиторской задолженности, нотариально заверенной, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.

Также вице-министр сообщил, что в государственных органах нет централизованных баз данных об определенных расходах и доходах физлиц, поэтому в Минфине предложили несколько вариантов:

Организациям здравоохранения и образования предлагается выписывать электронные счета-фактуры при оказании медицинских услуг и услуг обучения. Это связано с необходимостью налогового контроля по применению физическими лицами налоговых вычетов и упрощению возврата ИПН.

Субъектам бизнеса предложили выписывать электронные счета-фактуры при реализации товара стоимостью выше одной тысячи МРП. Это также связано с налоговым контролем и расходами на крупные приобретения.

Налоговым агентам представлять декларацию об ИПН и социальному налогу.

"Мы считаем, что это максимально снизит нагрузку на физических лиц при декларировании и при этом позволит максимально охватить полученные ими доходы. Госслужащим нет необходимости заполнять декларацию, сколько они получают зарплату. Потому что бухгалтерия будет сдавать декларацию, а там уже будет перечень физлиц, котором выплачена заработная плата, пенсии и пособия (...)", - сказал Канат Баедилов.

В 2019 году в Казахстане перенесли сроки всеобщего декларирования.

Предполагается, что на первом этапе - с 1 января 2021 года - декларацию представят:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

На втором этапе - с 1 января 2023 года - декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе - с 1 января 2024 года - декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе - с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.