Цитата: Добринцофф:

сли чё то варварский обычай от немцев и пошёл.

Чего же тут варварского то?

Сегодня там ёлочки (земля под пары), завтра картофель, кукуруза и пр..

Что не продано, пересадят в лесхозах или жилых районах.

Всё дело в подходе, рациональном и цивилизованном, как и отмечал ранее.

Варварский подход если и есть, то в КЗ остался в гостях.