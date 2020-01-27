|Цитата:
таноми52:
Проводятся, действительно, санитарные, противопожарные и пр. вырубки и вырубленное продаётся нам.
Девушки они такие наивные
Цитата:
таноми52:
Я в продаже никогда не видела красивую, пышную сосёнку.
Да их полно,посмотрите на ближайшую помойку,10-летние здоровые, красивые деревья валяются.
Цитата:
таноми52:
Человечество должно отказаться от этого ужасного пластика.
Вы можете начать прямо сейчас,выкиньте немедленно клавиатуру и повыдергивайте все провода которые есть у вас в доме,потому что всё это пластик,может быть хоть тогда глупостей на этом форуме станет меньше.