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≡ Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали рассылку о "зараженных бананах". А известный врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, опасно ли получать посылки из Китая в свете распространения опасного коронавируса.
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§ Добринцофф
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.01.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
распространяется информация о якобы зараженных бананах, привезенных с юга в Казахстан.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37457

С какого Юга?Бананы не из Китая везут,а с Эквадора,сначала они попадают в порт Санкт Петербурга,а уже оттуда развозят по всей России и Казхастану.
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§ Vit
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8875
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Да, бананы с Питера идут. Страшно другое. Нам говорят поводов для беспокойства нету. Хотя как я понял, официально природу вируса так и не обнаружили. То летучии мыши, то змеи и т. д. Разве это не повод для беспокойства?
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§ Butch
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.01.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах.

А какой из этого следует вывод??
А такой, что перед тем как что-то сделать нужно сначала подумать о всех!!! возможных последствиях."мессенджер-это так хорошо, так удобно!!!!Ах, ах, ах!!". И не поспоришь, очень удобная штука чтобы перекладывать дурь из своей башки в другую. Причём так, не в одну, по-старинке, а сразу в кучу
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§ Добринцофф
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Разве это не повод для беспокойства?

Российские учённые заявили ,что поводов для беспокойство нет,так как во время ежегодной эпидемии гриппа умирает гораздо больше людей.
Кстати тот факт, что в многомиллионном городе заболело всего 900 человек говорит о том что речь не идёт об эпидемии.
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§ Kairat stayer
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1665
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Российские учённые заявили ,что поводов для беспокойство нет,так как во время ежегодной эпидемии гриппа умирает гораздо больше людей.


Любые заявления преждевременны, да будут говорить, что нет поводов для беспокойств, чтобы не вызвать панику. Эпидемия началась в Китае, принимаются меры по нераспространению. Штаммы вируса китайцы предоставили ведущим лабораториям других стран для исследования, в том числе расположенной в Алматы.

Отмечают, что инкубационный период 2019-nCoV длится от одного до 14 дней. Пациенты практически в течение двух недель могут не знать о том, что они заразились первые проявления появятся через две недели. И все это время, ни о чем не подозревающие люди будут разносить заразу вокруг себя.

Также указывают, что базовое репродуктивное число коронавируса 2019-nCoV может достигать 4, что означает, что каждый заразившийся заразит еще четверых вокруг себя. Показатели обычного гриппа примерно равны 0,9 — 2,1 в то время как показатели R0 во время эпидемии 1918-1920, известной как «Испанка», или «Испанский грипп», по оценкам ученых составляли от 1,4 — 2,8, со средним значением, равным 2. Например показатель R 0 вируса SARS был, известного в России, как «Птичий грипп» находился между 2 и 5, а кори (одной из самых заразных общераспространенных болезней) — от 12, до 18.
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§ Kairat stayer
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1665
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где критик Серый Волк? На родине предков Марика в Богдановичах врачи бактериологической ЦРБ забастовку объявили. Говорят зарплаты составляют 11 тысяч рублей, убрали все надбавки, в том числе за вредность связанная с работой с биоматериалами. Требуют чтобы ремонт сделали в больнице, там 18 лет вообще ремонт не делали.

А в общем конечно нет поводов для беспокойств.

Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=3GjhK8XlP9c
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§ Kairat stayer
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1665
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У наших работников в регионе в медицинских учреждениях, надеюсь созданы условия для нормальной работы. Вот этот Дудкин или как правильно, некомплектом медперсонала ранее, точнее в прошлом году занимался в масштабах области, но и ремонт конечно должен быть соответствующий современным требованиям, заработные платы, всякие надбавки тоже немаловажны. Давно в закреплённой поликлинике не был, в этом году плановый скрининг нужно пройти, тогда посмотрю как обстоят дела, в части касающейся ремонта и.т.д.
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