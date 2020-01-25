Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Tengrinews.kz
В пресс-службе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана прокомментировали рассылку о "зараженных бананах", передает Tengrinews.kz.
Фото: Pixabay.com
В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах. В рассылке отмечается, что фрукты, привезенные с юга, могут быть особенно опасными. Там же приводится информация о зараженных гражданах Китая.
"В настоящее время в социальных сетях и популярном мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы зараженных бананах, привезенных с юга в Казахстан. Авторы призывают соблюдать осторожность при употреблении данных фруктов. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК официально вам сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Фактов о заразившихся вирусом от употребления банана в Казахстане не зарегистрировано", - сообщил пресс-секретарь Комитета Ержан Байтанаев.
"Поводов для беспокойства нет. Призываем доверять только официальным источникам информации", - добавил он.
Кроме того, известный врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, опасно ли получать посылки из Китая в свете распространения опасного коронавируса.
Комаровский на своей странице в Instagram ответил на один из часто задаваемых вопросов: "Может ли быть опасно получение посылок из Китая".
"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающего более двух суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицирующую дозу вируса очень мало, даже теоретически (инфицирующая доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызвать заболевание)", - написал Комаровский. Исходя из этого, врач констатировал: "Посылки из Китая получать можно!"
Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 человек скончался.
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Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Vit: Разве это не повод для беспокойства? Российские учённые заявили ,что поводов для беспокойство нет,так как во время ежегодной эпидемии гриппа умирает гораздо больше людей. Кстати тот факт,...
На мамину пасту
abaika95: Ну это да) дороговато... За 20 граммов, в порции... :lol: :oops:
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах. А какой из этого следует вывод?? А такой, что перед тем как что-то сделать нужно сначала подумать о всех!!!...
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Добринцофф: Да, бананы с Питера идут. Страшно другое. Нам говорят поводов для беспокойства нету. Хотя как я понял, официально природу вируса так и не обнаружили. То летучии мыши, то змеи и т. д....
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
elektron: И не понимая того, какого труда это стоит, ухаживать за больным ребёнком. Не поверите, но нередко там сооовсем другие мысли.