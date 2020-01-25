Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?

В пресс-службе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана прокомментировали рассылку о "зараженных бананах", передает Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay.com

В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах. В рассылке отмечается, что фрукты, привезенные с юга, могут быть особенно опасными. Там же приводится информация о зараженных гражданах Китая.

"В настоящее время в социальных сетях и популярном мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы зараженных бананах, привезенных с юга в Казахстан. Авторы призывают соблюдать осторожность при употреблении данных фруктов. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК официально вам сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Фактов о заразившихся вирусом от употребления банана в Казахстане не зарегистрировано", - сообщил пресс-секретарь Комитета Ержан Байтанаев.

"Поводов для беспокойства нет. Призываем доверять только официальным источникам информации", - добавил он.

Кроме того, известный врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, опасно ли получать посылки из Китая в свете распространения опасного коронавируса.

Комаровский на своей странице в Instagram ответил на один из часто задаваемых вопросов: "Может ли быть опасно получение посылок из Китая".

"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающего более двух суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицирующую дозу вируса очень мало, даже теоретически (инфицирующая доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызвать заболевание)", - написал Комаровский. Исходя из этого, врач констатировал: "Посылки из Китая получать можно!"

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 человек скончался.