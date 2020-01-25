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Добринцофф
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Vit: Разве это не повод для беспокойства? Российские учённые заявили ,что поводов для беспокойство нет,так как во время ежегодной эпидемии гриппа умирает гораздо больше людей. Кстати тот факт,...
25.01.20 19:14
drakon
На мамину пасту
abaika95: Ну это да) дороговато... За 20 граммов, в порции... :lol: :oops:
25.01.20 19:04
Butch
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах. А какой из этого следует вывод?? А такой, что перед тем как что-то сделать нужно сначала подумать о всех!!!...
25.01.20 18:15
Vit
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Добринцофф: Да, бананы с Питера идут. Страшно другое. Нам говорят поводов для беспокойства нету. Хотя как я понял, официально природу вируса так и не обнаружили. То летучии мыши, то змеи и т. д....
25.01.20 17:32
Butch
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
elektron: И не понимая того, какого труда это стоит, ухаживать за больным ребёнком. Не поверите, но нередко там сооовсем другие мысли.
25.01.20 17:30
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Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?

Tengrinews.kz

25 января 2020, 17:11 |  Общество

В пресс-службе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана прокомментировали рассылку о "зараженных бананах", передает Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay.com

В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах. В рассылке отмечается, что фрукты, привезенные с юга, могут быть особенно опасными. Там же приводится информация о зараженных гражданах Китая.

"В настоящее время в социальных сетях и популярном мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы зараженных бананах, привезенных с юга в Казахстан. Авторы призывают соблюдать осторожность при употреблении данных фруктов. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК официально вам сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Фактов о заразившихся вирусом от употребления банана в Казахстане не зарегистрировано", - сообщил пресс-секретарь Комитета Ержан Байтанаев.

"Поводов для беспокойства нет. Призываем доверять только официальным источникам информации", - добавил он.

Кроме того, известный врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, опасно ли получать посылки из Китая в свете распространения опасного коронавируса.

Комаровский на своей странице в Instagram ответил на один из часто задаваемых вопросов: "Может ли быть опасно получение посылок из Китая". 

"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающего более двух суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицирующую дозу вируса очень мало, даже теоретически (инфицирующая доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызвать заболевание)", - написал Комаровский. Исходя из этого, врач констатировал: "Посылки из Китая получать можно!"

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 человек скончался.
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Комментарии к новости
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§ Добринцофф
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6963
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.01.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
распространяется информация о якобы зараженных бананах, привезенных с юга в Казахстан.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37457

С какого Юга?Бананы не из Китая везут,а с Эквадора,сначала они попадают в порт Санкт Петербурга,а уже оттуда развозят по всей России и Казхастану.
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§ Vit
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Да, бананы с Питера идут. Страшно другое. Нам говорят поводов для беспокойства нету. Хотя как я понял, официально природу вируса так и не обнаружили. То летучии мыши, то змеи и т. д. Разве это не повод для беспокойства?
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§ Butch
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.01.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах.

А какой из этого следует вывод??
А такой, что перед тем как что-то сделать нужно сначала подумать о всех!!! возможных последствиях."мессенджер-это так хорошо, так удобно!!!!Ах, ах, ах!!". И не поспоришь, очень удобная штука чтобы перекладывать дурь из своей башки в другую. Причём так, не в одну, по-старинке, а сразу в кучу
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§ Добринцофф
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6963
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Разве это не повод для беспокойства?

Российские учённые заявили ,что поводов для беспокойство нет,так как во время ежегодной эпидемии гриппа умирает гораздо больше людей.
Кстати тот факт, что в многомиллионном городе заболело всего 900 человек говорит о том что речь не идёт об эпидемии.
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