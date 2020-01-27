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§ NG.kz
О бедной ёлке замолвите слово
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 лет существовавшая экологическая акция Нашей Газеты под названием "Прощай, ёлка!", хоть и была ох как нелегка физически и материально в первую очередь для самой редакции, но отлично демонстрировала экологическое воспитание с элементами благотворительности, соревнования, помощи и сплоченности у школьников.
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§ abaika95
Re: О бедной ёлке замолвите слово
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Как положено, обращение зарегистрировано не было, номер ему не присвоили. Пришёл вопрос указать точный адрес, хотя я написал в каких районах снято. На моё замечание, что сейчас так выглядят все околомусорные территории, в ответ последовала//


Как положено написал бы точные адреса)
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§ Добринцофф
Re: О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Честно говоря, испытав неловкость, объясняя ребенку почему ёлочки не ушли в лес, а валяются между контейнеров

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37463

Ну вот он и настал момент истины,новогодний символ,который в предвкушении праздника наряжала вся семья,теперь валяется на помойке и самое страшное ,что всё это видят дети.
Надеюсь ,что хоть ихнее поколение посмотрев на это кощунство,додумается не покупать живую ель ради двух недель праздника,а со временем эта ужасная традиция уйдёт в небытие.
Лет через 100 наверно в школах будут рассказывать,что жили такие первобытные люди у которых хватало ума на то,
что бы срубить живое дерево и в последствие выкинуть его на помойку.
Профайл

§ drakon
Re: О бедной ёлке замолвите слово
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18437
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Пришёл вопрос указать точный адрес,

Наверное, Абайка, присладЦитата:
abaika95:
Как положено написал бы точные адреса) Профайл

Точно, Абайка... :lol: :oops:
Профайл

§ abaika95
О бедной ёлке замолвите слово
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наверное, Абайка, присладЦитата:abaika95:Как положено написал бы точные адреса) ПрофайлТочно, Абайка//


Если бы ваш коммент был раньше моего,то ещё понятен "весёлый" смысл) а так.....
Профайл

§ yudjin
Re: О бедной ёлке замолвите слово
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а со временем эта ужасная традиция уйдёт в небытие.

о, 385-ая серия марлезонского балета...
уже сколько раз ломали копья по поводу происхождения этих ёлок, а так и не доходит...
Вова, так рассуждая, можно натравить и защитников животных остро переживающих за гусей и баранов...Но традиции на то и традиции, чтобы их соблюдать, НО можно делать это по-хозяйски, а не абы как, что и демонстрируют наши коммунальщики.


Цитата:
Добринцофф:
посмотрев на это кощунство,

кощунство называть смердящие пластиковые ёршики и конусы ёлкой...

И кстати, нормальные , а не наши экологи доказали, что покупатели искусственных елок наносят больший вред экологии, чем любители живых елей.Их массовое производство требует большого количества нефтепродуктов, что приводит к выбросам в атмосферу солидных объемов парникового газа.

А самое главное, Вова, о, ужас.... искусственная ёлка тоже рано или поздно окажется на помойке. А сколько разлагается пластик ты знаешь? Тогда как натуральная быстренько разложится на органические соединения без остатка.

Все искусственные ёлки — сборище токсичного поливинилхлорида, ПВХ. Дышать его испарениями не очень-то полезно, особенно аллергикам и астматикам.

В производстве пластиковых ёлок используют фталаты бария, олова и свинца. Химические соединения призваны выполнять благородную роль — повышать пожарную безопасность зелёного изделия. Но дышать фталатами тоже не очень-то полезно: в первую очередь под удар идут печень и почки.

По статистике, люди пользуются пластиковым деревом четыре-пять лет, после чего выбрасывают. Таким образом, они повторно наносят ущерб экологии.

Не надо тешить себя мыслью, что покупка искусственного украшения из Китая спасёт популяцию елок на планете. Это красиво и дёшево, но крайне вредно. И для нас, и для Земли.
Профайл

§ Добринцофф
Re: О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Это красиво и дёшево, но крайне вредно. И для нас, и для Земли.

Ну да крайне полезно живые 7-8 летние ели рубить.

Цитата:
yudjin:
По статистике, люди пользуются пластиковым деревом четыре-пять лет, после чего выбрасывают.

У меня 13 лет ,как новая,выбрасывать не собираюсь.
Цитата:
yudjin:
Тогда как натуральная быстренько разложится на органические соединения без остатка.

Натуральной елке место не на помойке,а в лесу.
Цитата:
yudjin:
.Их массовое производство требует большого количества нефтепродуктов, что приводит к выбросам в атмосферу солидных объемов парникового газа.

Да,там без елок выбросов хватает.
Нашёл он причину парниковых газов
А сколько газов выйдет когда начнут елки с помоек в печках сжигать,ты не посчитал?
Цитата:
Все искусственные ёлки — сборище токсичного поливинилхлорида, ПВХ. Дышать его испарениями не очень-то полезно, особенно аллергикам и астматикам.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37463

Тогда выкинь из дома все пластиковые окна,натяжные потолки,ламинат с пола и мебель из ЛДСП не забудь потому что всё это химия которой ты дышишь ежедневно.
Кстати перестань обманывать детей,что елочки ушли в лес,всё таки есть надежда,что они будут умнее нас и наконец покончат с варварским обычаем ,тогда глядишь им не придётся обманывать своих детей.
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§ Ольга Колоколова
О бедной ёлке замолвите слово
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2393
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.01.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Натуральной елке место не на помойке,а в лесу.
Ну... тут есть одно но. Буквально пару месяцев назад общались мы со специалистом из лесхоза. Так вот, он объяснил, откуда новогодние сосенки раньше брались. Всякий лесоучасток ведет так называемую чистку леса. Прореживает древесную поросль, потому что это возможность соблюсти оптимальный интервал между деревьями. Идать быстрее расти остальным, убрав слабые и лишние. Это регулярно вызывает возмущение непосвященных, но всегда делалось, делается и будет делаться. Так вот сосенки вырубленные и шли на продажу. Сейчас их вырубают также, но идут они в топку. А раньше давали дополнительный экономический эффект какой-то.
И тут я согласны с Юджином - на нынче считающийся непопулярным и неэкологичным взгляд, живые елки куда безвреднее для окружающей среды, чем пластик. И, если они, конечно, не рубятся в заповеднике (а они там никогда не рубились для продажи), а потом еще не выбрасываются в мусор, а идут в дело, это лучше и здоровее.
Но общественное мнение сейчас придерживается другой точки зрения. Внучка моя тоже буквально вынудила родителей купить искусственную елку, чтобы потом не выбрасывать. Но ей тогда было пять). А мы с вами вроде постарше.

По сабжу - проект очень жаль. Не теряем надежды возобновить. Вариантов несколько: 1. И самый, на мой вгляд, лучший. он же самый маловероятный. В акимате найдется чиновник, понимающий, какое хорошее и важное дело загубили. И тут варианты есть.
Например, разыграть для НПО грант по вывозу елок. Мы все организуем, освещаем. Деньги гранта идут только на оплату волонтеров на погрузке и машин. Дети счастливы, помойки свободны от негабарита. Воспитательный эффект не потерян.
Вариант номер два - объявить сбор средств на организацию ежегодной операции по спасению новогодних елок. Мне нравится меньше, потому что лучше бы люди детям больным помогали. А государство, которое невменяемые деньги тратит на создание впечатления о том, что наша действительность прекрасна, потратит немного на реальное дело. Как-то так.
Юджин, спасибо, что заметил проблему и написал о ней.
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§ Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Всякий лесоучасток ведет так называемую чистку леса.

Вы не находите, что уж очень они хороши эти елочки под 2.5-3м для древесной поросли?
А сколько случаев браконьерства,когда под шумок вырубают здоровые и красивые деревья?
Цитата:
Ольга Колоколова:
И, если они, конечно, не рубятся в заповеднике (а они там никогда не рубились для продажи)

рубят и ещё какЦитата:
Ольга Колоколова:
Внучка моя тоже буквально вынудила родителей купить искусственную елку, чтобы потом не выбрасывать

Ну вот даже пятилетнему ребенку понятно,то что для взрослых никак не дойдёт.
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§ yudjin
Re: О бедной ёлке замолвите слово
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.01.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Да,там без елок выбросов хватает.

Посмотри на досуге душераздирающее видео про пластик в мировом океане и подумай:
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§ Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.01.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Посмотри на досуге душераздирающее видео про пластик в мировом океане

Конечно уверен моей там точно нет.
Цитата:
Добринцофф:
У меня 13 лет ,как новая,выбрасывать не собираюсь.

;-)
А ты уверен, что там нет твоих пластиковых бутылок из под минералки или лимонада?
У тебя довольно однобокой взгляд на проблемы,ты замечаешь только то ,что выгодно тебе.
Если твой ребенок идёт по темноте в школу то всем надо перевести часы,при этом проблемы детей которые учатся со второй смены и будут возвращаться вообще глубокой ночью тебя мало интересуют.
Ты пишешь много про так власти очурбанивают деревья в городе,но при этом сам тащишь живое дерево домой, что бы через две недели его выкинуть на помойку.
И опять же если в мировом океане плавает много пластикового мусора,то там может плавать только моя елка,но никак ни твои бутылки,пластиковые игрушки и пакеты.
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