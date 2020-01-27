|Цитата:
yudjin:
Это красиво и дёшево, но крайне вредно. И для нас, и для Земли.
Ну да крайне полезно живые 7-8 летние ели рубить.
Цитата:
yudjin:
По статистике, люди пользуются пластиковым деревом четыре-пять лет, после чего выбрасывают.
У меня 13 лет ,как новая,выбрасывать не собираюсь.
Цитата:
yudjin:
Тогда как натуральная быстренько разложится на органические соединения без остатка.
Натуральной елке место не на помойке,а в лесу.
Цитата:
yudjin:
.Их массовое производство требует большого количества нефтепродуктов, что приводит к выбросам в атмосферу солидных объемов парникового газа.
Да,там без елок выбросов хватает.
Нашёл он причину парниковых газов
А сколько газов выйдет когда начнут елки с помоек в печках сжигать,ты не посчитал?
Цитата:
Тогда выкинь из дома все пластиковые окна,натяжные потолки,ламинат с пола и мебель из ЛДСП не забудь потому что всё это химия которой ты дышишь ежедневно.
Кстати перестань обманывать детей,что елочки ушли в лес,всё таки есть надежда,что они будут умнее нас и наконец покончат с варварским обычаем ,тогда глядишь им не придётся обманывать своих детей.