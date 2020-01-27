Цитата: В центре Алматы обокрали депутата Мажилиса Ирину Смирнову.

Шах и мат.

Цитата: И первые слова, которые я услышала от полицейского, меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда.

Какие законы принимаете,то на выхлопе и получаете.