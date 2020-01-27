Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"

В центре Алматы обокрали депутата Мажилиса Ирину Смирнову, передает Tengrinews.kz. Об инциденте мажилисмен сообщила на своей странице в Facebook.

Смирнова призналась, что ее поразили слова полицейского, приехавшего на вызов. Депутат, услышав их, предложила стражу порядка тут же снять погоны.

"Недавно меня обокрали. В центре Алматы. Разбили боковое стекло машины. Забрали сумку. Правда, в ней не было ценностей. Документы я давно держу в маленькой сумочке, которая всегда со мной. Просто было очень неприятно, обидно. Не хотела вызывать полицию, так как не верю, что что-то и кого-то могут найти. Однако рядом находящиеся люди порекомендовали вызвать полицию.

Полицейские приехали достаточно быстро. И первые слова, которые я услышала от полицейского, меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?". Я опешила от такой уверенности служивого, что преступность нам не побороть. Предложила там же человеку в погонах снять их, так как они ему не нужны. А нам - простым людям - не нужен такой служивый.

Не могу назвать его полицейским или старшим лейтенантом. Он служивый, который просто пристроился в полицию. И хотя я написала заявление, а событие произошло уже недели три назад, никто ни разу мне не позвонил, не сказал, как идут поиски преступника. Да и зачем ждать. Ведь это было, есть и будет по убеждениям тех, кто должен с преступностью бороться. А может быть, некоторые из них сами преступники?" - написала она.

Свой пост депутат сопроводила фотографиями, сделанными на месте происшествия.

© facebook/Ирина Смирнова

Ирина Смирнова - депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва. В 2019 году она стала номинантом премии "Народный любимец" в категории "Парламентарий года".