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abaika95
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27.01.20 14:02
drakon
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
maxsaf: А ваш сосед, который дом свой крышует, тоже так думает?)) Но мой сосед, никогда не скажет,а молча зарегистрирует преступление. К вашему сведению, раскрываемость преступлений у нас тут не...
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Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"

27 января 2020, 08:44 |  Общество

В центре Алматы обокрали депутата Мажилиса Ирину Смирнову, передает Tengrinews.kz. Об инциденте мажилисмен сообщила на своей странице в Facebook.  

Смирнова призналась, что ее поразили слова полицейского, приехавшего на вызов. Депутат, услышав их, предложила стражу порядка тут же снять погоны.

"Недавно меня обокрали. В центре Алматы. Разбили боковое стекло машины. Забрали сумку. Правда, в ней не было ценностей. Документы я давно держу в маленькой сумочке, которая всегда со мной. Просто было очень неприятно, обидно. Не хотела вызывать полицию, так как не верю, что что-то и кого-то могут найти. Однако рядом находящиеся люди порекомендовали вызвать полицию.

 

Полицейские приехали достаточно быстро. И первые слова, которые я услышала от полицейского, меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?". Я опешила от такой уверенности служивого, что преступность нам не побороть. Предложила там же человеку в погонах снять их, так как они ему не нужны. А нам - простым людям - не нужен такой служивый.

Не могу назвать его полицейским или старшим лейтенантом. Он служивый, который просто пристроился в полицию. И хотя я написала заявление, а событие произошло уже недели три назад, никто ни разу мне не позвонил, не сказал, как идут поиски преступника. Да и зачем ждать. Ведь это было, есть и будет по убеждениям тех, кто должен с преступностью бороться. А может быть, некоторые из них сами преступники?" - написала она.

Свой пост депутат сопроводила фотографиями, сделанными на месте происшествия. 

© facebook/Ирина Смирнова

Ирина Смирнова - депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва. В 2019 году она стала номинантом премии "Народный любимец" в категории "Парламентарий года".
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Комментарии к новости
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§ olegggon
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.01.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, Америку прям открыла депутат. Люди годами и десятилетиями живут так. Пока через знакомых не начнёшь продавливать, ничего они не делают.
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§ Тот самый
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добро пожаловать в Казахстан, депутат Ирина Смирнова!
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§ директор пляжа
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.01.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ближе к народу как говорится) завтра тачку у нее угонят будет знать.
сумку на сидении оставить оч много ума нужно..
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§ abaika95
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2880
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Полицейские приехали достаточно быстро. И первые слова, которые я услышала от полицейского, меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?".//





А что этот депутат "розовый пони" думала что преступность победить это "раз, два и по пиву"?) Пусть назовет хоть одну страну мира где победили преступность?) Полицейский правильно сказал,честно и прямо или что ему надо было? бордо рапортовать "найдем вашу сумочку сей же час,будте покойны вашвысокблогородие...)
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§ ACROS
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не помню что бы я или мои знакомые голосовали или участвовали в республиканском опросе на лучшего или народного любимца среди слуг народа?
Как обычно, наверное, келейно рассмотрели и разделили все премии между собой, поэтому полицейский не знал что это самый любимый слуга народа среди простого народа.
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§ ACROS
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, в принципе полицейский ей выдал, так сказать, без всякого лакированного политеса, сермяжную правду-матку. Навряд ли ОНИ победят и преступность и коррупцию, если ТАК оторваны от жизни. Пусть приедет к нам в деревню, без сопроовждения, ей тут и не такую правду скажут: она сразу скажет что бы все подали в отставку и поснимали погоны.
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§ maxsaf
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5173
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А предложение снять погоны это не оскорбление полицейского при исполнении? Любой может такое сказать полицейскому?
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§ директор пляжа
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.01.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень удачный момент для самопиара. браво, все ее запомнили. только вот в не лучшем свете :lol:
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* drakon
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18429
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А предложение снять погоны это не оскорбление полицейского при исполнении?

Я считаю, что это не оскорбление - полицейского... :lol: :-o
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§ maxsaf
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5173
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А ваш сосед, который дом свой крышует, тоже так думает?))
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* drakon
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18429
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А ваш сосед, который дом свой крышует, тоже так думает?))

Но мой сосед, никогда не скажет,а молча зарегистрирует
преступление. К вашему сведению, раскрываемость преступлений
у нас тут не более 60%. А в Казахстане 99.9 %.
Моему соседу, такая раскрываемость,и не снилась
никогда... :lol: :oops: :-P
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