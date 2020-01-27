Цитата: Добринцофф:

а со временем эта ужасная традиция уйдёт в небытие.

о, 385-ая серия марлезонского балета...

уже сколько раз ломали копья по поводу происхождения этих ёлок, а так и не доходит...

Вова, так рассуждая, можно натравить и защитников животных остро переживающих за гусей и баранов...Но традиции на то и традиции, чтобы их соблюдать, НО можно делать это по-хозяйски, а не абы как, что и демонстрируют наши коммунальщики.





Цитата: Добринцофф:

посмотрев на это кощунство,

кощунство называть смердящие пластиковые ёршики и конусы ёлкой...



И кстати, нормальные , а не наши экологи доказали, что покупатели искусственных елок наносят больший вред экологии, чем любители живых елей.Их массовое производство требует большого количества нефтепродуктов, что приводит к выбросам в атмосферу солидных объемов парникового газа.



А самое главное, Вова, о, ужас.... искусственная ёлка тоже рано или поздно окажется на помойке. А сколько разлагается пластик ты знаешь? Тогда как натуральная быстренько разложится на органические соединения без остатка.



Все искусственные ёлки — сборище токсичного поливинилхлорида, ПВХ. Дышать его испарениями не очень-то полезно, особенно аллергикам и астматикам.



В производстве пластиковых ёлок используют фталаты бария, олова и свинца. Химические соединения призваны выполнять благородную роль — повышать пожарную безопасность зелёного изделия. Но дышать фталатами тоже не очень-то полезно: в первую очередь под удар идут печень и почки.



По статистике, люди пользуются пластиковым деревом четыре-пять лет, после чего выбрасывают. Таким образом, они повторно наносят ущерб экологии.



Не надо тешить себя мыслью, что покупка искусственного украшения из Китая спасёт популяцию елок на планете. Это красиво и дёшево, но крайне вредно. И для нас, и для Земли.