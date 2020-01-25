Butch Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 452

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:15 Цитата: В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах.



А какой из этого следует вывод??

А такой, что перед тем как что-то сделать нужно сначала подумать о всех!!! возможных последствиях."мессенджер-это так хорошо, так удобно!!!!Ах, ах, ах!!". И не поспоришь, очень удобная штука чтобы перекладывать дурь из своей башки в другую. Причём так, не в одну, по-старинке, а сразу в кучу