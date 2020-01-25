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§ NG.kz
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали рассылку о "зараженных бананах". А известный врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, опасно ли получать посылки из Китая в свете распространения опасного коронавируса.
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§ Добринцофф
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6963
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.01.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
распространяется информация о якобы зараженных бананах, привезенных с юга в Казахстан.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37457

С какого Юга?Бананы не из Китая везут,а с Эквадора,сначала они попадают в порт Санкт Петербурга,а уже оттуда развозят по всей России и Казхастану.
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§ Vit
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Да, бананы с Питера идут. Страшно другое. Нам говорят поводов для беспокойства нету. Хотя как я понял, официально природу вируса так и не обнаружили. То летучии мыши, то змеи и т. д. Разве это не повод для беспокойства?
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§ Butch
Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.01.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах.

А какой из этого следует вывод??
А такой, что перед тем как что-то сделать нужно сначала подумать о всех!!! возможных последствиях."мессенджер-это так хорошо, так удобно!!!!Ах, ах, ах!!". И не поспоришь, очень удобная штука чтобы перекладывать дурь из своей башки в другую. Причём так, не в одну, по-старинке, а сразу в кучу
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§ Добринцофф
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6963
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Разве это не повод для беспокойства?

Российские учённые заявили ,что поводов для беспокойство нет,так как во время ежегодной эпидемии гриппа умирает гораздо больше людей.
Кстати тот факт, что в многомиллионном городе заболело всего 900 человек говорит о том что речь не идёт об эпидемии.
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