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§ NG.kz
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе учений отрабатывалась легенда: женщина, зараженная коронавирусом, прилетела на борту самолета "Костанай - Нур-Султан". При этом на ухудшение самочувствия она никому не жаловалась.
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§ Vit
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8859
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вирусы, очаг, периметр. Не смешите людей. У меня ребёнок неделю назад приболел. Пришли в больницу. Врач, анализы в этом месяце не можем взять, записывайтесь после 25 января на февраль месяц. Ну а пока вот вам я антибиотики выписываю. ВСЕ. Хана нашим Гос. больницам. Пришлось опять обращатся в частную клинику.
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§ alex_60
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на первом фото "заболевшая " в маске, на втором нет.
непорядок в учениях.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:25]
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§ Тот самый
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Больную поместили в специальную капсулу
и сожгли, потому что вылечить от коронавируса не смогут.
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§ Козлов я
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.01.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Больную поместили в специальную капсулу и сожгли, потому что вылечить от коронавируса не смогут.
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§ electro
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.01.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учения...
стало быть кто-то кого-то чему-то УЧИТ.

кого - видно по фоткам
кто - непонятно, а тем более ЧЕМУ учит.

ведь ничего неизвестно...
или здесь в будущее слетали
:-x :-x
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§ electro
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.01.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но, самое главное,
Цитата:
Учения в костанайском аэропорту прошли успешно

вот так-то
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§ Серый волк
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
У меня ребёнок неделю назад приболел. Пришли в больницу. Врач, анализы в этом месяце не можем взять, записывайтесь после 25 января на февраль

Ну вы текст то читали новости? Или картинки только смотрели?
Там же черным по белому написано:
Цитата:
- Незамедлительно были оповещены все заинтересованные ведомства. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37451

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ! :lol:

Ещё если внимательно прочитать, то заболевшая летела рейсом Цитата:
прилетела на борту самолета "Костанай - Нур-Султан". Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37451

То есть прилетела в Нурсултан!
:lol: :lol: :lol:
А потом вирус её телепортировал!
:lol: :lol:

Они не понимают, но это же шанс!
Эврика!
Нуно срочно хватать этут тётю.
Сшить ей на фабрике Меньшевичка скафандер.
Только смотреть чтоб его себе дирехтер фабрики не забрал :-)
И попросить коронавирус телепортировать первую женщину марсонавтку на Марс!
Хорошо бы ещё чтоб она из нового города Тобыл оказалась.
Может быть тогда в городе появится наконец канализация!
А то как-то непонятно. На марс летают, а канализации в новом городе нет.



[img]https://caricatura.ru/parad/uvaroff_alexandr/pic/karikatura-nezaplanirovannaya-teleportaciya_(aleksandr-uvarov)_27415.jpg[/img]
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§ Сабыр
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что эти учения? Все равно недели через 2-3 у нас этот вирус будет. Сколько наших сейчас на хайнане,а проявляется вирус через 14 дней.
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