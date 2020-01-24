Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная

В ходе учений отрабатывалась легенда: женщина, зараженная коронавирусом, прилетела на борту самолета "Костанай - Нур-Султан". При этом на ухудшение самочувствия она никому не жаловалась. Учения по локализации и ликвидации очага инфекции в зале прилета аэропорта сегодня, 24 января, провели сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводил бесконтактную термометрию при выходе всех пассажиров в зале прилета. Так и удалось выявить повышение температуры тела у одной из пассажирок. По сценарию учения предпролагалось, что женщина вернулась домой из Китая, куда ездила в гости к друзьям.

- Незамедлительно были оповещены все заинтересованные ведомства. Больную поместили в специальную капсулу, после чего она была экстренно госпитализирована, - сообщили в пресс-службе.

Учения в костанайском аэропорту прошли успешно. Между тем, по состоянию на утро 24 января число погибших в Китае от нового типа коронавируса - 2019-nCoV достигло 25, число зараженных выросло до 830 человек. Болезнь уже вышла за пределы КНР. Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Японии, Таиланде и Южной Корее, Тайване и США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно.

Фото предоставлено пресс-службой департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области