Форум
yudjin
Кронирование: до и после
Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
24.01.20 22:09
elektron
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
24.01.20 22:07
drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
24.01.20 22:07
КГСПС
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
24.01.20 21:57
сайлау курманов
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился
24.01.20 21:54
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная

24 января 2020, 16:04 |  Государство

В ходе учений отрабатывалась легенда: женщина, зараженная коронавирусом, прилетела на борту самолета "Костанай - Нур-Султан". При этом на ухудшение самочувствия она никому не жаловалась. Учения по локализации и ликвидации очага инфекции в зале прилета аэропорта сегодня, 24 января, провели сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводил бесконтактную термометрию при выходе всех пассажиров в зале прилета. Так и удалось выявить повышение температуры тела у одной из пассажирок. По сценарию учения предпролагалось, что женщина вернулась домой из Китая, куда ездила в гости к друзьям.

- Незамедлительно были оповещены все заинтересованные ведомства. Больную поместили в специальную капсулу, после чего она была экстренно госпитализирована, - сообщили в пресс-службе.

Учения в костанайском аэропорту прошли успешно. Между тем, по состоянию на утро 24 января число погибших в Китае от нового типа коронавируса - 2019-nCoV достигло 25, число зараженных выросло до 830 человек. Болезнь уже вышла за пределы КНР. Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Японии, Таиланде и Южной Корее, Тайване и США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно.

Фото предоставлено пресс-службой департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.01.20 18:04 Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в Костанае
24.01.20 16:30 Приближающийся циклон принесет сильный ветер и еще одну порцию снега в Костанайскую область
24.01.20 16:00 "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
24.01.20 15:38 "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области
24.01.20 14:15 Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
24.01.20 13:34 Подписи под обращением в пользу открытия приюта для бездомных животных собирают костанайские зоозащитники
24.01.20 12:39 Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
24.01.20 11:07 Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
24.01.20 08:52 ДЧС обратился к жителям Костанайской области в связи с ухудшением погоды
24.01.20 08:34 ВОЗ выступила с заявлением по поводу вируса, парализовавшего Китай

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vit
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8859
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вирусы, очаг, периметр. Не смешите людей. У меня ребёнок неделю назад приболел. Пришли в больницу. Врач, анализы в этом месяце не можем взять, записывайтесь после 25 января на февраль месяц. Ну а пока вот вам я антибиотики выписываю. ВСЕ. Хана нашим Гос. больницам. Пришлось опять обращатся в частную клинику.
Профайл

§ alex_60
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на первом фото "заболевшая " в маске, на втором нет.
непорядок в учениях.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:25]
Профайл

§ Тот самый
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Больную поместили в специальную капсулу
и сожгли, потому что вылечить от коронавируса не смогут.
Профайл

§ Козлов я
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.01.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Больную поместили в специальную капсулу и сожгли, потому что вылечить от коронавируса не смогут.
Профайл

§ electro
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.01.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учения...
стало быть кто-то кого-то чему-то УЧИТ.

кого - видно по фоткам
кто - непонятно, а тем более ЧЕМУ учит.

ведь ничего неизвестно...
или здесь в будущее слетали
:-x :-x
Профайл

§ electro
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.01.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но, самое главное,
Цитата:
Учения в костанайском аэропорту прошли успешно

вот так-то
Профайл

§ Серый волк
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
У меня ребёнок неделю назад приболел. Пришли в больницу. Врач, анализы в этом месяце не можем взять, записывайтесь после 25 января на февраль

Ну вы текст то читали новости? Или картинки только смотрели?
Там же черным по белому написано:
Цитата:
- Незамедлительно были оповещены все заинтересованные ведомства. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37451

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ! :lol:

Ещё если внимательно прочитать, то заболевшая летела рейсом Цитата:
прилетела на борту самолета "Костанай - Нур-Султан". Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37451

То есть прилетела в Нурсултан!
:lol: :lol: :lol:
А потом вирус её телепортировал!
:lol: :lol:

Они не понимают, но это же шанс!
Эврика!
Нуно срочно хватать этут тётю.
Сшить ей на фабрике Меньшевичка скафандер.
Только смотреть чтоб его себе дирехтер фабрики не забрал :-)
И попросить коронавирус телепортировать первую женщину марсонавтку на Марс!
Хорошо бы ещё чтоб она из нового города Тобыл оказалась.
Может быть тогда в городе появится наконец канализация!
А то как-то непонятно. На марс летают, а канализации в новом городе нет.



[img]https://caricatura.ru/parad/uvaroff_alexandr/pic/karikatura-nezaplanirovannaya-teleportaciya_(aleksandr-uvarov)_27415.jpg[/img]
Профайл

§ Сабыр
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что эти учения? Все равно недели через 2-3 у нас этот вирус будет. Сколько наших сейчас на хайнане,а проявляется вирус через 14 дней.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 3
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх