Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
В ходе учений отрабатывалась легенда: женщина, зараженная коронавирусом, прилетела на борту самолета "Костанай - Нур-Султан". При этом на ухудшение самочувствия она никому не жаловалась. Учения по локализации и ликвидации очага инфекции в зале прилета аэропорта сегодня, 24 января, провели сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводил бесконтактную термометрию при выходе всех пассажиров в зале прилета. Так и удалось выявить повышение температуры тела у одной из пассажирок. По сценарию учения предпролагалось, что женщина вернулась домой из Китая, куда ездила в гости к друзьям.
- Незамедлительно были оповещены все заинтересованные ведомства. Больную поместили в специальную капсулу, после чего она была экстренно госпитализирована, - сообщили в пресс-службе.
Учения в костанайском аэропорту прошли успешно. Между тем, по состоянию на утро 24 января число погибших в Китае от нового типа коронавируса - 2019-nCoV достигло 25, число зараженных выросло до 830 человек. Болезнь уже вышла за пределы КНР. Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Японии, Таиланде и Южной Корее, Тайване и США.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока преждевременно.
Фото предоставлено пресс-службой департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
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Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
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Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился